Billeder af dig florerer på nettet. Det er dit ansigt, der søger sexpartnere på datingsider. Og dit ansigt, der skriver dybt seksualiserede beskeder til gamle kollegaer og sågar familiemedlemmer.

Men det er ikke dig, der sidder bag skærmen.

Det står på i over ti år – og du aner ikke, hvem det er, der misbruger din identitet gennem et hav af falske profiler.

Det er den virkelighed, som 31-årige Natacha Bækgaard Nielsen fra Ry lever i. En virkelighed, der betyder, at hun i dag har adressebeskyttelse, fordi hun ikke ved, om personen vil gøre hende eller hendes børn ondt.

Siden 2011 har hun været udsat for identitetstyveri og stalking af en, der kender indgående detaljer om hendes fortid og privatliv.

En person, som tilsyneladende bruger enorme mængder af tid og energi på at få et stort spind af løgne til at gå op.

I den aktuelle serie 'Den falske mig' på Discovery+ forsøger Natacha i samarbejde med en journalist at finde frem til, hvem der har overtaget hendes liv.

Det viser sig, at svindelnummeret er langt mere omstændigt, end de nogensinde havde troet. Og personen er så dygtig, at politiet ikke har kunnet rejse en sag.

»Nogle gange bliver jeg i tvivl om, hvem af os der lever mit liv,« fortæller hun til B.T.

Først spoler vi tiden tilbage.

Natacha Bækgaard Nielsen arbejdede i starttyverne som værtinde på natklubben Bernhardt i Aarhus. Hun fik også taget modelbilleder af forskellige fotografer i en periode.

»Jeg var en meget udadvendt og glad pige, der snakkede med mange og var meget åben,« siger hun.

Pludselig en dag tikker en besked ind på hendes Facebook.

»Det hele er meget tydeligt for mig. Det er september 2011, og jeg får en besked fra en fotograf, der hedder Thomas, som jeg har arbejdet med. Han spørger mig på Messenger, om det er mig, der har sendt ham en mail.«

»Der er en, der prøver at få fat i dine billeder, fortæller han.«

Vedkommende har udgivet sig for at være Natacha Bækgaard Nielsen for at få fingrene i modelbilleder af hende. Chokeret ringer hun til politiet og anmelder det.

Hun tænkte, at det 'bare' var det. Men det var kun begyndelsen.

Natacha Bækgaard Nielsen kan ikke huske, hvornår det starter igen, men der dukker profiler op på nettet, der ligner hendes på en prik. Så hun lukker alt ned i nogle år. Instagram, Snapchat, Facebook.

»Men det viser sig, at uanset om jeg er på sociale medier eller ej, så er vedkommende i gang.«

Det viser sig, at Natacha Bækgaard Nielsen ikke er den eneste, der er blevet offer for krænkeren.

Der bliver løbende oprettet profiler på de sociale medier, der imiterer Natachas liv helt identisk. Hun har efterfølgende fundet ud af, at personen har kontaktet venner og bekendte og indledt samtaler – ofte af meget seksuel karakter.

Personen er dygtig og ved, hvor Natacha Bækgaard Nielsen kender folk fra. Og personen samler hele tiden nye informationer, der kan bruges til nye samtaler.

»Min grandfætter var blevet kontaktet for otte år siden. Jeg spurgte, om han kunne finde på at knalde mig, hvis vi ikke havde været i familie,« fortæller Natacha om en af de grænseoverskridende samtaler, hun ikke selv står bag.

På Scor.dk har falske profiler med hendes navn og billeder også tilkendegivet, at hun søgte sexpartnere og datede ældre mænd. Blandt andet med et billede af Natacha Bækgaard Nielsen og hendes far fra en ferie.

»Jeg har tilsyneladende skrevet til folk, at jeg blev kaldt 'cumtacha', fordi man kunne komme til mig bag busken og få et blowjob. Det går mig virkelig meget på, jeg ved ikke, hvor mange mænd der er blevet kontaktet og har fået den serveret.«

Til daglig arbejder hun som jordemoder. Hun har også to børn på snart fem og otte år. Og i ti år har hun holdt det skjult, at nogen misbruger hendes identitet.

»Jeg har været flov og troede, det var min egen skyld.«

Kan du have en almindelig hverdag uden at tænke over alt det her?

»Nej, jeg tænker meget over det. Hvis jeg sætter noget til salg, så tjekker jeg personen på Krak og Facebook. Jeg er hele tiden på dupperne og er mistroisk.«

Hun sagde ja til at medvirke i dokumentarserien for at hjælpe andre kvinder som hende, der bliver udsat for det samme.

Og så håber hun, at folk ser serien og finder ud af, at det ikke er hende, de har skrevet med.

»Jeg tror, vi kan hjælpe hinanden ved at sætte fokus på det. Det her sker for så mange. Det er skræmmende, hvor stort et problem det er.«

»Hvad er det, der driver en til at gøre det her? Det er psykisk vold over for os, det går ud over. Jeg håber, andre piger kan se, at det aldrig er ens egen skyld.«

Men nok er nok. Personen skal ikke ødelægge mere af Natachas liv. Hun vil have lov til at være sig selv nu.

»Jeg vil ikke sidde tilbage og føle, at jeg ikke har levet mit liv, fordi en anden person styrer det,« slår hun fast.

Sydøstjyllands Politi leder fortsat efter personen, der udgiver sig for at være Natacha Bækgaard Nielsen og flere andre piger.

Natacha Bækgaard Nielsen håber stadig, at det lykkes at fange gerningsmanden og sætte en stopper for de voldsomme, digitale krænkelser.