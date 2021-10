Intentionen var, at det skulle stå færdigbygget i 2017 og koste 1,8 milliarder kroner.

Men her mere end fire år senere er et af Københavns Universitets mest prestigefyldte byggerier stadig ikke taget i brug.

Og nu er indvielsen af Niels Bohr Bygningen udskudt endnu engang.

Det oplyser Vejdirektoratet, som i 2018 overtog ansvaret som bygherre for det skandaleramte byggeprojekt efter massive budgetoverskridelser under Bygningsstyrelsens projektledelse.

Den samlede regning på byggeriet er således endt med at løbe op i 4,27 milliarder kroner, hvilket svarer til fordyrelse på knap 140 procent.

Sagt med ord er Niels Bohr Bygningen, der skal give forskningen og laboratorierne i Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet topmoderne rammer, endt som et af de største, offentlige skandalebyggerier i nyere tid.

En af årsagerne til, at ibrugtagningen af byggeriet har trukket så meget i langdrag, skyldes en eklatant brøler begået af en forhenværende entreprenør på byggeriet.

Flere tusinde såkaldte brandhæmmende lukninger i bygningen er ikke blevet lavet korrekt, hvilket har udløst en lavine af problemer.

Tekniske brandlukninger er nemlig påkrævet for at forhindre ild i at brede sig i tilfælde af, der opstår brand.

Tidligere vurderede Vejdirektoratet, at bygningen rummede mellem 7-8.000 brandlukninger, der ikke var udført ordentligt.

Vejdirektoratet håbede i den forbindelse på at kunne overdrage bygningen til Københavns Universitet den 31. oktober, men nu udskydes tidsfristen til 31. december i år. Og dermed må de mellem 3.000 og 4.000 studerende samt 800 forskere, der skal benytte bygningen, væbne sig med ekstra tålmodighed.

Nærmere undersøgelser har nemlig vist, at det snarere er op mod 10.000 brandlukninger, der ikke er blevet lavet godt nok af de oprindelige entreprenører, og de skal derfor laves om, så bygningen er brandsikker.

Derudover går det også langsommere end ventet med at udbedre de fejludførte brandlukninger til trods for, at Vejdirektoratet siden sommerferien har mere end fordoblet det antal medarbejdere hos entreprenørerne, der udelukkende arbejder med denne opgave.

Disse to forhold gør, at det ikke vil være muligt at færdiggøre Niels Bohr Bygningen til den 31. oktober 2021, sådan som det ellers var forventningen i seneste status fra Vejdirektoratet.

»Det er yderst frustrerende, at vi skal bruge så mange kræfter – og så meget tid – i projektets afsluttende fase på at udbedre noget, der aldrig burde have været et problem, nemlig de fejludførte brandlukninger,« siger anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

»Men det er altså den virkelighed, vi står i, og det må vi håndtere. Jeg må dog sige, at det her nok er den værste sag med mangelfuld kvalitet i arbejdet, jeg har oplevet længe, tilføjer anlægsdirektøren.



Erik Stoklund Larsen tilføjer, at alle andre afsluttende arbejder i byggeriet skrider frem efter planen og ikke p.t. har nogen forsinkende effekt.

»Det er i bund og grund kun brandlukningerne, vi slås med, og derfor har udbedringen af dem også vores absolutte hovedfokus. Alle andre færdiggørelsesarbejder skrider aktuelt planmæssigt frem, og vi glæder os til at overdrage et stort og moderne byggeri til Københavns Universitet.«

Vejdirektoratet forventer nu at kunne overdrage bygningen til Københavns Universitet den 31. december 2021. Dette sker dog under den forudsætning, at entreprenørerne leverer den forventede fremdrift i arbejdet med at udbedre brandlukningerne.



B.T. har været i kontakt med Vejdirektoratet og bedt dem oplyse navnet på de ansvarlige entreprenører, som har udført brandlukningerne.

Men Vejdirektoratet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse navnet på entreprenørerne, da man i øjeblikket afventer en eller flere mulige voldgiftssager mod firmaerne.