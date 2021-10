Som enhver anden tirsdag morgen drog en gruppe skoleelever på Sankt Annæ til skole, men busturen med 18eren fra Valby Station mod Sjælør Boulevard skulle vise sig at blive en chokerende oplevelse.

Som der ofte er i en bus klokken lidt i klokken 8, var der trængsel i bussen, og derfor bad buschaufføren over højttaleren passagererne om at rykke tilbage i bussen

Det udløste en voldsom konflikt mellem to unge mænd bagest i bussen, der ikke gav plads til hinanden.

Det oplyser Thomas Poulsen, der er far til en pige i 5. klasse, der var med i bussen.

»De begynder at mundhugges og true hinanden og kaster så hinanden op ad skillevæggene i bussen. Der blev både uddelt knytnæveslag og kvælertag, og de endte med at ligge og slås oven på børnene,« fortæller Thomas Poulsen til B.T. på vegne af sin datter.

De øvrige passagerer forsøgte desperat at få buschaufføren til at standse bussen, men det lykkedes ikke, og bussen fortsatte videre, mens de to slagsbrødre var i gang.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra trafikselskabet Movia, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Da bussen så endelig holdt ind, stormede Thomas Poulsens datter ud af bussen og var ifølge Thomas Poulsen grædefærdig efter episoden.

Ud over Thomas Poulsens datter var der adskillige skoleelever fra Sankt Annæ Skole i bussen.

Skoleleder Malene Wegener Knudsen oplyser til B.T., at ingen af eleverne er kommet til skade, men at flere af børnene efterfølgende har været bange og kede af det.

Man har derfor samlet eleverne og talt episoden igennem med inklusionspædagoger og skolens psykolog til stede. De elever, der ikke havde lyst til at blive i skole, er blevet sendt hjem.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, der fortæller, at man ikke har været ude til episoden, og ingen er derfor anholdt i sagen.

En patruljevogn har dog været ude på Sankt Annæ Skole for at sikre sig, at børnene er o.k., oplyser skolen.

Thomas Poulsen fortæller, at den ene slagsbror er med bussen hver morgen og formentlig går på nabogymnasiet.

Han flygtede angivelig fra bussen, så snart den holdt ind. Den anden slagsbror blev siddende i bussen.

Thomas Poulsen vil nu samle en gruppe forældre i forsøget på at lægge pres på skole og politi for at få stillet slagsbrødrene til ansvar for deres handling.