En 32-årig mand har tirsdag fået en dom på 6 år og seks måneders fængsel, efter han er kendt skyldig i drabsforsøg i Brøndby.

Drabsforsøget skete i en ejendom på Lysedammen i Brøndby den 12. oktober sidste år. Her havde den 32-årige stukket en anden mand mindst 20 gange med kniv.

»Sagen er efter min opfattelse en ganske alvorlig drabsforsøgssag. Det siger sig selv, at 20 knivstik i overkroppen medfører livsfare, og det er i sådan en situation en tilfældighed, at ofret overlever,« siger Søren Yde Halse fra Anklagemyndigheden.

Vidneudsagn og efterforskning ledte til en anholdelse af den nu dømte.

Dagen efter anholdelsen blev han varetægtsfængslet, hvilket han har været lige siden.

Den 32-årige har dog tidligere været dømt for lignende.

»Den dømte er tidligere dømt for et alvorligt knivangreb, og derfor er jeg også tilfreds med, at retten er gået over de 6 års fængsel, som ellers er det klare udgangspunkt i sager om drabsforsøg,« siger Søren Yde Halse.

Den 32-årige har modtaget dommen, og sagen er nu afsluttet.