»Man kan ikke få anden tanke, end at der blandt medarbejderne i forvaltningen har været den idé, at den måde, man gjorde det på, har været korrekt.«

Sådan sagde en rystet Aalborgborgmester, Thomas Kastrup Larsen(S), da advokatfirmaet Horten præsenterede sin kritik af kommunens udbygningsaftaler.

Hos By- og Landskabsforvaltningen, hvor både direktøren og stadsarkitekten er hjemsendt, er der igangsat en undersøgelse af medarbejderne om, hvorfor der er handlet imod lovgivningen om frivillighed i kommunens aftaler. Alligevel mener Lise Gansted-Mortensen, der er tillidsrepræsentant og medlem af forvaltningens samarbejdsudvalg, ikke, at der er tale om en mistænkeliggørelse af hende og hendes kolleger:

Udbygningsaftaler kort fortalt Udbygningsaftalerne – eller 'studehandler' og 'lokumsaftaler' – er en aftale mellem bygherre og kommunne, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur. I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for. Men flere bygherrer er stået frem og har sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring.

»Det er selvfølgelig en situation, der er lidt hård. Alle er berørte, men jeg vil ikke kalde det en mistænkeliggørelse af alle. Det er en undersøgelse af, hvad der er op og ned i den praksis, der er foregået,« siger hun.

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, sikrede sig fire år mere som borgmester, men kort efter kommunalvalget offentliggjorde Horten sin undersøgelse af kommunens praksis, der rystede borgmesteren. Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, sikrede sig fire år mere som borgmester, men kort efter kommunalvalget offentliggjorde Horten sin undersøgelse af kommunens praksis, der rystede borgmesteren. Foto: Henning Bagger

Lise Gansted-Mortensen fortæller dog, at undersøgelsens konklusioner, hvor 15 ud af 27 undersøgte aftaler over en tiårig periode var fundet 'kritiske' – og ikke én inden for skiven – har gjort det tungt at gå på arbejde for øjeblikket:

»Det er klart, når man siger 'personalejuridisk undersøgelse', at man bliver berørt af det og tænker, hvad det har af konsekvenser,« siger tillidsrepræsentanten, der har oplevet, hvor hårdt det har taget på kollegerne.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil B.T. Aalborg

»Lige nu forsøger vi at tage hånd om hinanden. Det er jo alt fra at sige 'nå, men så er det sådan, det er' til ikke at have det ret godt og være påvirket. Ingen ved jo, hvem det er, der skal interviewes. Lige nu tænker folk over, hvad det har af konsekvenser – både for enkeltpersoner og forvaltningen som sådan.«

Den ansvarlige rådmand og Thomas Kastrup Larsens partikollega, Hans Henrik Henriksen (S), valgte at sygemelde sig samtidig med hjemsendelselserne af de to øverste administrative ansatte, direktør Anders Fokdal og stadsarkitekt Peder Baltzer. Men få dage senere vendte han tilbage og har siden over for TV 2 Nord kritiseret flere af sine byrådskollegaer for ikke at tage ansvar.

Udsnit fra Hortens over 130 sider lange rapport, hvor de har vurderet 27 ud af Aalborg Kommunes 57 udbygningsaftaler. Af de 27 undersøgte har 15 fået det røde 'kritisk' stempel, mens seks har fået stemplet 'overvejende kritisk'. Vis mere Udsnit fra Hortens over 130 sider lange rapport, hvor de har vurderet 27 ud af Aalborg Kommunes 57 udbygningsaftaler. Af de 27 undersøgte har 15 fået det røde 'kritisk' stempel, mens seks har fået stemplet 'overvejende kritisk'.

Her sagde han samtidig, at han som rådmand havde det politiske ansvar, men jo ikke er med i mødelokalet til forhandlinger mellem kommune og bygherrer.

»Medarbejderne skal klædes bedre på i forhold til, hvordan vi håndterer det her fremadrettet,« sagde den afgående rådmand og langede over for TV 2 Nord ud efter sine partikollegaer for manglende opbakning i forløbet. Til det siger Thomas Kastrup Larsen til B.T.:

»Jeg har ikke så mange kommentarer til, hvad han har følt af opbakning i gruppen. Jeg kan bare sige, at der har været en klar opbakning til, at vi skulle have foretaget en advokatundersøgelse af det her. Den har vi fået, og den giver jo et meget klart resultat: Der er en hel del ting, der skal rettes op på.«

Flere borgere har på Facebook kritiseret politikerne og sammenlignet det med korruption. »Det er hovedsageligt borgmesterens ansvar!« skrev en bruger.

Alligevel påvirker situationen de menige ansatte i forvaltningen, hvor hverken Lise Gansted-Mortensen eller kollegerne ved, hvem der skal interviewes i undersøgelsen.

Et af de steder, hvor Aalborg Kommune ikke har overholdt det såkaldte frivillighedsprincip i forhold til de udbygningsaftaler, er på den gamle Spritgrund. Foto: Henning Bagger Vis mere Et af de steder, hvor Aalborg Kommune ikke har overholdt det såkaldte frivillighedsprincip i forhold til de udbygningsaftaler, er på den gamle Spritgrund. Foto: Henning Bagger

Men selvom Thomas Kastrup Larsen har sagt, at det er medarbejderne i forvaltningen, der har handlet i strid med loven, vil Lise Gansted-Mortensen ikke kommentere, om hun føler, politikerne frasiger sig ansvaret og sparker nedad.

»Jeg har ingen kommentarer til den politiske del. Jeg har set og læst Hortens undersøgelse og de konklusioner, de har draget.«

Tager politikerne det ansvar, de skal?

Blinkesmileyerne flyver frem og tilbage i den interne korrespondance fra kommunen, som B.T. har fået indsigt i. Vis mere Blinkesmileyerne flyver frem og tilbage i den interne korrespondance fra kommunen, som B.T. har fået indsigt i.

»Det vil jeg ikke kommentere på.«

Men føler du, I har passet jeres arbejde efter bedste evne, når du læser det, der står i rapporten?

»Jeg er sikker på, at alle kollegaer gør deres bedste hver dag. Der er ikke nogen, der møder op for ikke at passe deres arbejde,« slutter Lise Gansted-Mortensen.