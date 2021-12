Skandale, hjemsendelse, sygemelding og afpresning.

De omtalte sager om ulovlige udbygningsaftaler i Aalborg har rystet byrådet og affødt enorm kritik, efter advokatfirmaet Horten på et maratonmøde fremlagde sine konklusioner i en længe ventet undersøgelse.

Foreløbig er kun advokatfirmaets sammenfatning ude, men B.T. er kommet i besiddelse af hele rapporten, hvor 27 udbygningsaftaler gennemgås. Ikke én aftale blev af Horten anset som værende efter bogen.

Det kostede hjemsendelse af to af de øverste embedsfolk i landets tredjestørste kommune, borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) var rystet, og snart afgående rådmand i By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen (S), har sygemeldt sig.

Udsnit fra Hortens over 130 sider lange rapport, hvor de har vurderet 27 ud af Aalborg Kommunes 57 udbygningsaftaler. Af de 27 undersøgte har 15 fået det røde 'kritisk' stempel, mens seks har fået stemplet 'overvejende kritisk'.

B.T. bringer herunder et oprids af en tilfældig sag fra advokatundersøgelsen, der viser, hvordan ansatte i kommunens By- og Landskabsforvaltning har afpresset og brugt ulovlige trusler.

Ifølge planloven skal udbygningsaftaler, hvor en bygherre forpligter sig til at betale for kommunal infrastruktur, såsom fortov, lyskryds eller andet, altid være på bygherre eller grundejerens opfordring.

Aldrig kommunens.

I en tilfældig sag ved Vadum Kirkevej, lidt nord for Aalborg, vurderede Horten, at sagen er »kritisk«.

Udbygningsaftaler kort fortalt Udbygningsaftalerne – eller 'studehandler' og 'lokumsaftaler' – er en aftale mellem bygherre og kommunne, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur. I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for. Men flere bygherrer er stået frem og sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring.

Blandt andet fordi »initiativet til en udbygningsaftale ses at udgå explicit fra kommunen«, hvilket er ulovligt.

Sagen starter i november 2018, hvor der fremlægges planer om ny bebyggelse.

Men det fremgår dog af Hortens rapport, at kommunen ønsker at få tilføjet et fortov som led i byggeplanerne ved Vadum Kirkevej. I marts 2021 skriver kommunen sagsbehandler følgende (se billede):

Kommunens sagsbehandler skriver sort på hvidt, at de ønsker at stille krav.

»Jeg vil stille krav om at de (bygherren, red.) skal etablere fortov. [ …] Jeg havde først tænkt, der skulle laves en frivillig udbygningsaftale.«

Afdelingslederen skrev i en intern korrespondance følgende til sagsbehandleren:

»Tak – ellers kan de rende og hoppe = ingen plan :)« (se billede)

Blinkesmileyerne flyver frem og tilbage i den interne korrespondance fra kommunen, som B.T. har fået indsigt i.

Hertil svarede den juridiske sagsbehandler – stik imod lovgivningen om, at aftalerne skal være frivillige:

»Fornuftig indstilling. ;)«

I maj skriver kommunens sagsbehandler, at kommunens jurist mener, kommunen godt kan stille krav om fortov. Men omvendt har kommunen selv tidligere skrevet, at de ved, »det er en voldsom udgift at pålægge udvikler, for noget som reelt ikke har værdi for dem«.

FAKTA: Det siger planloven § 21 b På opfordring fra en grundejer kan kommunalbestyrelsen indgå en udbygningsaftale med grundejeren for områder, der i kommuneplanen er udlagt til byzone eller sommerhusområde, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 1, samt for områder i landzone. Kilde: https://danskelove.dk/planloven/21b

Alligevel fortsætter afpresningen, hvilket skaber stor frustration hos kommunen. I september skriver kommunen i sarkastisk tone:

»Udvikler syd for Vadum Kirkevej er åbenbart fortsat ikke tilfreds med at skulle finansiere fortov.«

I advokatfirmaet Hortens sønderlemmende kritik fremgår det også, at ud over de ulovlige initiativer, der er kommet fra kommunen, har de i øvrigt været båret af økonomiske interesser.

Fra advokatfirmaet Hortens sammenfatning, hvor det fremgår at de ulovlige initiativer til udbygningsaftalerne er kommet fra kommunen – og i øvrigt har været båret af økonomiske interesser.

Efter torsdagens byrådsmøde, der gik mere end tre timer over tid, valgte Hans Henrik Henriksen (S), den øverste rådmand i forvaltningen, at sygemelde sig.

Det bekræftede han fredag formiddag over for B.T.

»Nu skal der konstitueres en ny ledelse. Jeg fortsætter alligevel ikke efter årsskiftet, og jeg vil ikke stå i vejen for nye beslutninger, der skal tages.«

»Jeg tager de ting, som advokatfirmaet er kommet frem med, til efterretning. Det har ikke været godt nok. Jeg lægger mig fladt ned, og jeg anfægter på ingen måde deres konklusioner.«

To er sendt hjem, og en har sygemeldt sig. Er det tilstrækkeligt, eller skal det også have konsekvenser for andre politikere og ledere i Aalborg Kommune?

Samtidig erkender han, at de mails, som advokatundersøgelsen fremhæver i deres rapport, ikke er tilfredsstillende:

»Det er ikke godt nok. Derfor tager jeg også rapportens konklusioner til efterretning, og vi har håndteret tingene forkert. Vores opgave er at vejlede og realisere lokalplaner.«

»I min optik må man gerne have en forhandling, men vi skal ikke opfordre som kommune. Derfor er vi også gået et skridt for langt.«

Også andre politikere, som B.T. har talt med, er på linje med den snart afgående rådmand.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), Jan Nymark Thaysen (V) og Kristoffer Hjort Storm (DF) er rystede over advokatfirmaets fremlæggelser.

»Jeg er grundlæggende rystet over, at vi har haft en ulovlig praksis på det område i hvert fald i 10 år. Man kan se, der er så mange sager, der har været genstand for den her undersøgelse, hvor kommunen ikke har iagttaget frivillighedsprincippet grundigt nok og selv har taget initiativ til udbygningsaftaler,« siger Thomas Kastrup-Larsen til B.T.