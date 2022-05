Det er nu, du skal slå til, hvis du vil have fingrene i to meget ikoniske og historiske bygninger i Aarhus Midtby, som netop er blevet udbudt til salg.

Det er ejendommene på adresserne Studsgade 33 og Paradisgade 4-6, der indtil for få år siden blev anvendt som arkitektskole.

Statens Ejendomsselskab Freja Ejendomme har overtaget ejendommene fra Bygningsstyrelsen. Og det er altså nogle ganske særlige bygninger, der nu skal have nye ejere, lyder det fra Colliers Aarhus, der står for salget.

»Vi forventer markant interesse omkring dem. Det er nogle af de smukkeste ejendomme i byen, og der er langt mellem snapsene, når det drejer sig om noget, der bliver udbudt af den her karakter,« fortæller ejendomsmægler Anders Holm til B.T.

Anders Holm fortæller, at det forventes, at der kommer bud fra nogle, der har interessen og evnen til at bibeholde den originale bygningsstil. Bygningerne er karakteriseret ved bindingsværk, gennemgående, fritliggende bjælker og sprossede vinduer.

Paradisgade 4-5. Foto: Freja Ejendomme Vis mere Paradisgade 4-5. Foto: Freja Ejendomme

Måske genkender du ikke umiddelbart adresserne, men aarhusianere vil kende til bygningernes historie. Paradisgade 4-6 er kendt som Paradisgades Skole, der blev opført i 1862.

Ejendommen består af to sammenhængende bygninger, som er opført i to etager samt kælder og tagetage.

Der er også en større gård knyttet til ejendommen, der har været brugt som skolegård. Skolen var opdelt i to – en afdeling til drenge og en anden til piger. Den sidste skoledag i 'Paradiset' blev 13. juni 1972.

Lige ved siden af ligger Studsgade 33, som består af tre bygninger, hvoraf to af dem er sammenbyggede. De to bygninger omkranser en lukket, brostensbelagt gård. Den tredje bygning er opført i 1900, er fredet og har karakter af en produktionsbygning.

Studsgade 33. Foto: Freja Ejendomme Vis mere Studsgade 33. Foto: Freja Ejendomme

Freja Ejendomme har overtaget begge ejendomme fra Bygningsstyrelsen, og de er nu sat til salg via Colliers Aarhus. De sælges i en budproces, der varetages af Colliers.

»Ejendommene i Aarhus er med denne størrelse og beliggenhed i Latinerkvarteret ikke noget, man ser hver dag. Der er rigtig mange muligheder for fremtidig anvendelse og udover offentlige formål kunne man sagtens forestille sig en fremtidig anvendelse inden for eksempelvis boliger, kontor eller restaurant,« udtaler Per Kondrup, salgschef i Freja Ejendomme.

Hvis man er interesseret i de ikoniske ejendomme, er fristen for at afgive bud på en eller begge ejendomme 14. juni 2022.