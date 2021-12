Tæt trafik og kødannelser præger juletrafikken på tværs af Fyn.

Flere steder på Fynske Motorvej er der 26. december massive køer, men indtil videre har der kun været ganske få uheld på de danske veje.

Blandet andet er der sket uheld på Motorring 3 og 4, hvor spærrede vognbaner giver kø. Ifølge Vestegnens Politi er ingen dog kommet noget til.

Også på Vestmotorvejen har der været uheld, der giver kødannelse og kan forlænge rejsetiden.

»Umiddelbart er der rigtig mange på vejene, men de kører rigtig pænt på Fyn,« siger Vejdirektoratets vagthavende.

Især på den vestlige del af motorvejen mellem Middelfart og Vissenbjerg er præget af køkørsel.

Hele vejen langs Fynske Motorvej advarer Vejdirektoratet om pletvis isglatte veje, hvilket også kan forekomme i andre dele af landet.

Derfor er anbefalingen også, at bilister sørger for at holde en ekstra god afstand, og indtil videre ser de fleste ud til at følge den anbefaling.

»Det ser stille og roligt ud nu, så det tyder i hvert fald på det,« siger Vejdirektoratets vagthavende.

Opdateres …