»Det er pænt koldt. Men rigtig smukt.«

Sådan beskriver DMI søndagens vejr – og opfordrer til, at vi nyder det, inden vejret skifter.

2. juledag byder på en »virkelig kold morgen i hele landet,« fortæller Mette Wagner, vagtchef hos DMI, Danmarks Meterologiske Insitut.

Dog ikke helt så kold som i går, 1. juledag. Og temperaturen vil da også stige i dagens løb:

»Den varmeste temperatur bliver omkring 0,8 på Bornholm, og ellers vil den ligge på mellem tre og otte graders frokost,« fortæller Wagner.

Lokalt kan det blive noget koldere, nemlig helt ned til 13 frostgrader.

Det betyder, at vejene kan være glatte. Så hvis du er en af dem, der skal ud i juletrafikken, bedes du køre efter forholdene. Ikke mindst fordi der kommer stedvis rimtåge:

»Du skal passe på, hvis du skal køre bil, fordi der både er isglatte veje og rimtåge,« lydet det fra DMI.

Og skal du ikke køre, så kan du med fordel tage den varme vinterjakke på og nyde en gåtur i smukt vintervejr.

»Der vil være masser af sol og himlen vil være frostklar. Så der vil være rig mulighed for at nyde et smukt vinterlandskab,« siger Mette Wagner.

De fire største byer

Tager man et kig på vejrsituationen i landets fire største byer Aarhus, Aalborg, Odense og København, er der ikke den største forskel, lyder det.

»Kold morgen til alle. Ingen vind, masser af sol i hele landet – nogle vil dog blive snydt på grund af tåge. Dog vil der være størst sandsynlighed for sol i Aalborg.«

Og afslutningsvis lyder en opfordring fra meteorologen:

»Nyd søndagens sol og blå himmel. Fra næste uge af stiger temperaturen og en grå 'dyne' vil lægge sig over himlen.«