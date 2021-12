Forestil dig, at din rejse før, under eller efter jul blev eller bliver aflyst, og du så er strandet i en lufthavn et eller andet sted i verden – eller slet ikke kommer afsted.

Scenariet har allerede udspillet sig for mange mennesker herhjemme og i udlandet, fortæller Gustav Thybo, direktør og advokatfuldmægtig i Flyhjaelp.dk, der hjælper rejsende med at få økonomisk kompensation på grund af for eksempel flyforsinkelser eller aflysninger.

»Vi har set en del aflysninger hos SAS, Lufthansa og i USA hos Delta og American Airlines i julen. Vi havde forventet det, men ikke i lige så stort et omfang, som vi ser nu. Vi ved det ikke med sikkerhed, men vi har en formodning om, at det kan skyldes stigende smitte i samfundet med coronavirus, så de ansatte ombord på flyene ikke kan passe deres arbejde,« siger Gustav Thybo.

Tirsdag i denne uge aflyste SAS 20 flyvninger, og ni flyvninger blev aflyst onsdag.

Trackingtjenesten Flightaware oplyser desuden, at mindst 2000 fly blev aflyst 1. juledag. 700 af disse fly skulle være startet eller landet i USA. Dertil skal lægges over 1500 forsinkede flyafgange rundt om i verden.

Hos Flyhjaelp.dk forventer man at se samme tendens i de fortløbende dage, og derfor er det vigtigt, at man som passager kender sine rettigheder:

»Når flyselskabet aflyser sin afgang, så kan man som passager få en ny billet til sin destination, eller man kan få penge tilbage. Hvis ikke flyselskabet inden for en rimelig tid, dvs. en til to timer, giver dig en ny billet til din destination, kan du selv gå ud og købe en ny billet hos et andet selskab. Og så skal det oprindelige flyselskab betale din nye billetpris, uagtet af hvad den koster,« siger Gustav Thybo.

Når et fly bliver aflyst, vil flyselskabet typisk give en voucher.

Skal du ud at rejse mellem jul og nytår?

Ifølge Gustav Thybo kan man godt sige ja til voucheren, men det betyder også, at man begrænser sine muligheder for at rejse med et nyt flyselskab samt muligheden for at få sine penge tilbage.

Lige så snart man takker ja til voucheren, har man nemlig ikke længere mulighed for at få sine penge retur.

»Så for mange er det bedre at få pengene i hånden, så man selv kan vælge, hvilken afgang der passer en bedst,« siger han.

Om man har ret til kompensation afhænger af, hvorvidt flyselskabet kunne have gennemført flyvningen ved for eksempel at have stillet ‘backup’ personale til rådighed.

»Det er jo fair nok, hvis et lille flyselskab har mellem 40-50 syge på grund af corona. Så er flyselskabet fritaget for deres forpligtelse til at kompensere passagerne. Men hvis der er få covid-19-sygemeldinger, burde flyselskabet have andet personale til rådighed, som kan gennemføre flyvningen, og så kan passagererne få kompensation for den aflyste/forsinkede afgang,« siger Gustav Thybo og fortæller, at det er flyselskabet, der står med bevisbyrden.

Han opfordrer dog til, at passagererne under alle omstændigheder også retter krav om kompensation, da det ikke med sikkerhed er til at vide, hvad der er den bagvedliggende årsag til aflysningen, der også kan skyldes tekniske problemer eller noget helt tredje.

Under coronapandemien har flyselskaberne ifølge Gustav Thybo i højere grad »siddet på pengene«, og det er blevet sværere at få udbetalt penge, man som passager ellers har ret til.

»Det er mere usikkert at flyve nu på grund af coronasmitte, der kan umuliggøre flyvningen samtidig med, at vi ser flere rejserestriktioner og rejseforbud. Der er mange, der ikke køber flybilletter på kort sigt lige nu,« siger han.

