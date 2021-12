Anden juledag er julens travleste rejsedag på vejene rundt om i landet.

Det fortæller Vejdirektoratet, der derfor kommer med råd til, hvordan man bedst undgår kø og forsinkelser.

Vejdirektoratet forventer, at der mellem klokken 10 og 14 vil være flest biler på vejene – og dermed størst risiko for kø og forsinkelser.

Det fortæller de til Ritzau:

»Derfor bør bilister i videst muligt omfang undgå at køre ud i det tidsrum, hvis de vil undgå at blive forsinket;« lyder det fra Brit Osted Nielsen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet.

Ifølge dem kan man bedst undgå det værste ved at rejse tidligt, gerne inden klokken 10, eller køre efter eftermiddagskaffen.

Og dagens vejr gør da heller ikke 'store hjemrejsedag' mere glidende.

Det er nemlig koldt, og der er risiko for sne-, is- og rimglatte veje i hele landet.

»Så hvis du er en af dem, der skal ud i juletrafikken, bedes du køre efter forholdene. Ikke mindst fordi der kommer stedvis rimtåge,« lydet det fra Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Du kan læse mere om dagens vejr her.

Har du valgt at lade bilen stå og derimod planlagt at køre med DSB, kan det godt betale sig at holde øje med rejseplanen.

Et hav af udfordringer lammede togtrafikken juledag, og det kan også være bekymrende for trafikken anden juledag.

Det fortalte DSBs informationschef, Tony Bispeskov, i går, juledag:

»I morgen er det den største rejsedag i julen, så vi arbejder på højtryk hele natten for at indhente forsinkelserne. Men vi er usikre på prognoserne, og det bekymrer i forhold til trafikken i morgen,« sagde Bispeskov til B.T.

Skal man med toget 2. juledag er rådet fra DSBs informationschef, at man orienterer sig på Rejseplanen løbende.

Ifølge Ritzau kører togene dog i øjeblikket som de skal.

B.T. følger trafikken hele dagen.