»Noget tyder på, at filmen er ved at knække for nogen.«

Sådan lyder det fra Rasmus Steenberger, der er kandidat til Københavns Borgerrepræsentation for SF.

Han blev nemlig noget chokeret, da han erfarede, at omkring 50 af hans valgplakater på Langebro søndag var blevet udsat for det, han kalder et 'målrettet hærværk'.

»To af mine partikammerater var kommet forbi Langebro, hvor de så, at en del valgplakater var blevet enten revet itu eller lå ned på jorden. Da de kiggede nærmere, var det kun mine valgplakater, det var gået ud over, mens de andre stadig hang,« fortæller Rasmus Steenberger til B.T.

Foto: Rasmus Steenberger Vis mere Foto: Rasmus Steenberger

Ud over at det er en ærgerlig handling, så påpeger Rasmus Steenberger også, at det er en bekymrende og udemokratisk udvikling.

»Man får jo som politisk kandidat mindre lyst til at engagere sig i den offentlige debat,« påpeger han og fortsætter:

»Det er vigtigt, at vi respekterer hinandens uenigheder, og værner om den demokratiske samtale. Den bliver alt for ofte glemt. Hvis vi ikke møder hinanden i øjenhøjde, så er der nogen, der ender med at trække sig fra debatten,« slår han fast.

Her henviser han både til tonen på Facebook men også til en konkret episode på torvet ved Amager Centeret, som udspillede sig lørdag, hvor en borger var uenig med ham.

»Det er tonen, det bliver gjort i. Det med at blive skudt noget i skoene, det er noget af det vildeste. Jeg bliver kaldt løgner og hykler. Alt mellem himmel og jord til trods for, at jeg ikke er valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation.«

Og Rasmus Steenberger er langt fra den eneste, der har oplevet hærværk mod sine valgplakater.

B.T. har skrevet om en lang række eksempler på politikere, der har oplevet det samme som Rasmus Steenberger. Blandt andet Dansk Folkeparti-politiker Christian Bülow, hvis plakater var overtegnet med overskæg og hagekors.

Rasmus Steenberger påpeger desuden, at han aldrig har oplevet sådan en systematisk grad af hærværk, som i år.

»Alle kandidater skal have lov til at blive set i det offentlige rum. Sådan er reglerne,« slår han fast.