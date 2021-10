En speget sag har udfoldet sig på lokalavisen Hvidovre Avis, hvor en af bladets journalister samtidig med journalistgerningen er spidskandidat for et af partierne i kommunen.

Det er Fagbladet Journalisten, der bringer historien om journalisten Kristina Young, der stiller op til kommunalvalget i Hvidovre Kommune for lokallisten Hvidovrelisten.

Sagen har taget en speget drejning, da Kristina Young i den seneste udgave af Hvidovre Avis har skrevet to forsideartikler om høringssvar på et muligt nyt alment boligbyggeri samt et nyt etageboligbyggeri i Hvidovre Kommune. Artiklerne er markeret med hendes initialer ‘key’, men ikke med hendes navn.

Et stop for alment boligbyggeri i Hvidovre Kommune er samtidig en af de første mærkesager, man støder på, når man læser Hvidovrelistens politik på deres hjemmeside.

Kristina Young stiller op til byrådet i Hvidovre, men skriver politiske historier i den lokale avis.

Længere nede på samme avisforside finder man en annonce for Hvidovrelisten med et billede af Kristina Young. Intet sted bliver det dog formidlet, at journalisten og personen i annoncen er den samme person.

Chefredaktøren for Hvidovre Avis mener ikke, at der er tale om en interessekonflikt.

»Hun beskæftiger sig meget sjældent med decideret kommunalpolitiske spørgsmål, så det er slet ikke et problem. Vi har ikke et berufsverbot på Hvidovre Avis på nogen måde, og hun har været tilknyttet, allerede inden hun gik ind i kommunalpolitik. Vi smider ikke journalister ud, fordi de interesserer sig for kommunalpolitik,« siger chefredaktør Niels Erik Madsen til Fagbladet Journalisten.

