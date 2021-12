Byggearbejdet med Aalborg Kommunes nye Plusbus-projekt ligger stille. Og det bliver det ved med noget tid endnu.

Konkursboet, som har overtaget pladserne, efter entreprenørfirmaet Barslund gik konkurs, har nemlig opgivet at færdiggøre arbejdet på egen hånd.

Det bekræfter anlægsansvarlig for projektet i Aalborg Kommune Niels Bresemann Jensen til B.T.

»Vi har fået den melding, at konkursboet ønsker at indgå i en løsning om, at vi selv finder nogle entreprenører til at gøre arbejdet færdig.«

»Det er vi indstillet på, og det betyder, at vi nu skal finde nogen inden for det regelsæt, der bliver udarbejdet, til at færdiggøre entreprisen,« forklarer den anlægsansvarlige for byggearbejdet.

I alt mangler to byggegrunde i Plusbus-projektet at blive færdiggjort. Ved Sohngårdsholm og Kastetvej.

Men på grund af Barslunds konkurs 22. november har byggearbejdet dog ligget stille, og medarbejderne har forladt områderne. Etapen på Kastetvej er omkring 97 procent i mål – der mangler endnu seks-syv måneders arbejde, før etapen ved Sohngårdsholmsvej er færdig.

I korte træk er næste skridt nu, at kommunen og konkursboet skal nå til enighed med nye entreprenører.

Derudover skal der udarbejdes en stadsopgørelse over økonomi og mangler, før arbejdet kan genoptages.

»Ønskescenariet er, at det afsluttes inden jul, og at vi kan få sat skovlen i jorden til januar. Som kommune har vi kun interesse i at komme i gang.«

Også fordi projektet påvirker beboere omkring byggepladserne, siger Niels Bresemann Jensen:

»Vi er klar over, at beboere er generet. Vi fylder meget på stederne, og selvom folk kan bevæge sig, cykle og køre, så er der ingen tvivl om, at det bærer præg af, at et anlægsarbejde er i gang.«

»Men det er klart, at den tid, vi mister nu, bliver forlænget i den anden ende.«

De nye plusbusser skal ifølge den nuværende plan stå færdigt i 2023 og koster samlet 510 millioner kroner. Penge, der kommer fra både kommunen, staten og regionen.