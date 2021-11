»Det kommer unægteligt til at påvirke vores tidsplan. Det må vi erkende.«

To byggepladser i Aalborg ligger i skrivende stund stille og forladt. Det er fakta, efter entreprenørfirmaet Barslund indgav en konkursbegæring mandag.

Byggepladserne er en del af Aalborg Kommunes Plusbus-projekt, som efter planen skal stå færdigt i 2023.

Men efter konkursbegæringen er der nu stillet spørgsmål ved, hvad der kommer til at ske, fortæller anlægsansvarlig for projektet i Aalborg Kommune, Niels Bresemann Jensen, til B.T.

Ruten gennem Aalborg er på 12 kilometer og de 25 meter lange busser skal forbi 22 stationer. Foto: Henning Bagger Vis mere Ruten gennem Aalborg er på 12 kilometer og de 25 meter lange busser skal forbi 22 stationer. Foto: Henning Bagger

»Først og fremmest vil jeg gerne slå fast, at det er synd for firmaet. Men det er ikke en lykkelig situation for os. Og det kommer til at få konsekvenser, for arbejdet er standset, og byggepladserne er forladt.«

»Medarbejderne har fået besked på at hente deres ejendele, forlade byggepladsen og står jo uden job,« tilføjer han.

De to byggepladser, som Barslund arbejdede på, ligger ved Sohngårdsholm og Kastetvej i Aalborg, der begge er etaper i busprojektet.

Etapen på Kastetvej er omkring 97 procent i mål – der mangler endnu seks-syv måneders arbejde, før etapen ved Sohngårdsholm er færdig.

Ifølge tidsplanen skal plusbusserne være færdige i 2023, men:

»Det påvirker som sagt tidsplanen, men hvor meget det påvirker, det skal vi have fundet ud af i den kommende periode. Der starter en afklaringsproces her i denne uge, hvor vi skal tale med kuratorerne om, hvad der skal ske.«

»Det kan være, der sker noget internt i firmaet, og nogen kører det videre. Det kan også være, det ikke sker – og så kommer konkursboet til at køre til ende. Vi ved det ikke.«

Endvidere påpeger Niels Bresemann Jensen også, at kommunen selv kan hyre andre entreprenørfirmaer til at færdiggøre arbejdet. Men indtil videre tilhører byggepladserne konkursboet, hvorfor projektet ikke kan fortsætte, før situationen er vendt med kuratorerne.

»Vi gør alt, hvad vi kan. Men om det tager en uge, to uger eller længere, det ved vi ikke.«

Niels Bresemann Jensen understreger, at alt skiltning på og udenfor byggepladserne bliver stående.

Aftaler om skiltning, der skal opretholde en sikkerhed i og omkring byggepladserne, er nemlig lavet med en anden underentreprenør.

Det er ikke kun i Aalborg, at Barslund har nedlagt aktivitet. Det gælder for alle 490 personer, der var tilknyttet virksomheden.

Du kan læse mere om Barslunds konkurs HER.