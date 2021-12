»Typisk får han få sekunder til at beslutte sig for, om han vil betale pengene.«

Nordjyllands Politi advarer nu mod et stigende tilfælde af sager om digital afpresning.

Det fortæller den ansvarlige for politiets efterforskning af sagerne, politikommissær ved Nordjyllands Politi Carsten Straszek.

Ifølge Straszek har Nordjyllands Politi cirka en sag om ugen.

Sagerne handler om at mænd – ofte mellem 15 og 80 år – bliver kontaktet over sociale medier, hvor der er mulighed for brug af video.

»Der følger så en samtale mellem de to, der hurtigt får et seksuelt indhold og med brug af videofunktionen,« siger han.

»Ofrene optages nemlig i intime situationer, og forinden har gerningspersonen og ofrene udvekslet oplysninger over Facebook, hvilket giver gerningspersonen adgang til ofrenes venner dér.«

Herfra kan gerningsmanden bruge de intime billeder til afpresning, hvor gerningsmanden truer med at dele billederne til ofrets bekendte, hvis han ikke overfører et beløb.

»Hvis han ikke gør det, bliver videosekvensen delt til udvalgte venner, som gerningspersonen har fundet på offerets profil på Facebook. I enkelte sager er videosekvensen også blevet delt i forskellige grupper, som offeret er medlem af,« siger Carsten Straszek.

Men her stopper afpresningen ikke.

»Når videosekvensen er delt med udvalgte venner, så bliver offeret afpresset igen. Denne gang truer gerningspersonen med at dele videosekvensen til alle offerets venner på Facebook,« siger politikommissæren.

Pengene skal ofte overføres via forskellige betalingstjenester som Western Union. På den måde kan de overføres til udlandet med lavere risiko for at blive sporet.

Nordjyllands Politi forklarer, at sporene ofte fører til Afrika eller Asien. Her er det politiets opfattelse, at der sidder grupper, der har gjort denne slags ugerninger til en levevej.

»Desværre er disse sager særdeles vanskelige for politiet at efterforske og opklare, netop fordi gerningspersonerne befinder sig i udlandet,« siger Carsten Straszek.

Bliver man udsat for denne form for afpresning anbefaler han, at man med det samme blokerer personen og gør sin Facebook-konto privat.

»Når det sker, så er det vores erfaring, at gerningspersonen vil stoppe sin afpresning, fordi man ikke længere kan opnå noget ved det,« siger Carsten Straszek.

Derudover kan afpresningen anmeldes til Nordjyllands Politi via telefon 114.