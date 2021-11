Selv når man færdes på internettet, efterlader man sig spor. Det har seks personer, alle bosat i Jylland, måttet sande, da de har fået uventet besøg af SØIK, bedre kendt som Bagmandspolitiet.

De seks personer er alle blevet anholdt 3. november og sigtet for at overtræde ophavsretsloven.

De er alle sat i forbindelse med ulovlig deling af film, tv-serier og andre populærkulturelle værker.

»Det er en række forskellige anmeldelser, vi har fået. Dem har vi samlet og behandlet under et. Jeg kan ikke gå i detaljer med efterforskningsmetoderne, men på internettet efterlader man sig spor,« siger Michael Lichtenstein, der er fungerende politiinspektør ved Bagmandspolitiet.

De seks anholdte har adresser i henholdsvis Hedensted, Tjele, Vojens og Silkeborg, mens de to sidste er fra Aalborg Øst.

Og den ene af de to aalborgensere, en 34-årig mand, er særligt interessant. Han har nemlig bestyret en såkaldt seedbox, som er en dedikeret server, der gør det muligt at dele filer med høj hastighed. En server, som står et andet sted, men som manden har købt sig adgang til.

»Han har så solgt adgang til seedboxen videre til brugerne af fildelingstjenesten,« forklarer Michael Lichtenstein.

Bagmandspolitiet har derfor beslaglagt et indestående på en konto hos den 34-årige aalborgenser på 300.000 kroner.

»Vi har mistanke om, at de penge er fortjenesten i forbindelse med salg af adgang til seedboxen,« siger politiinspektøren.

De seks anholdte er sat i forbindelse med de to fildelingstjenester ShareUniversity og DanishBytes. Det til trods vurderer Bagmandspolitiet ikke på nuværende tidspunkt, at de anholdte har nogen relation til hinanden.

»De har umiddelbart ikke forbindelse til hinanden. De har også forskellige roller,« forklarer Michael Lichtenstein og uddyber:

»Der er tre, som har været såkaldt 'staff'. Det vil sige, de har modereret siderne. Så er der i hvert fald en, som vi mistænker for at have uploadet materiale. Derudover er der en, vi mistænker for at være pengemand,« siger han.

Den sidste af de seks anholdte er manden med seedboxen fra Aalborg.

Bagmandspolitiet har i forbindelse med anholdelserne beslaglagt IT-udstyr, som nu skal undersøges nærmere i sagen. Her vil det blandt andet blive undersøgt, om Bagmandspolitiet kan finde frem til nogle af brugerne af de pågældende internetsider.

»Vi er før gået efter en flok brugere af det her, og det kan vi ikke udelukke, vi gør igen,« siger Michael Lichtenstein.

På trods af at der i dag er mange lovlige streamingtjenester som Netflix og Spotify, er ulovlig fildeling stadig et stort problem.

»Det er meget stort. Der er mange danskere på de her netværk. Men med vores indsats over de seneste år er det vores påstand, at vi er ved at have lukket den sidste danske server med denne aktion,« siger Michael Lichtenstein.

Men så er der vel servere i andre lande?

»Ja, det er der. Og der kommer vi til kort, for vi må kun operere indenfor landets grænser, så når det foregår i udlandet, er vi afhængige af samarbejde typisk via Europol og Interpol.«

Aktionen 3. november ligger i forlængelse af indsatsen mod ulovlige fildelingstjenester, hvor Bagmandspolitiet inden for det seneste år har afdækket og medvirket til nedlukning af store fildelingstjenester som DanishBits, NordicBits og Asgrd.