Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Under coronapandemien var han en af landets førende forskere og kendte virologer – nu står han i spidsen for et helt nyt viruscenter.

Et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet vil fremadrettet sætte alle kræfter ind på at undersøge, hvorfor virus kan gøre os syge, og hvorfor vores immunforsvar ikke altid får bugt med infektionerne.

Det er det center, som professor Søren Riis Paludan bliver frontmand på.

»At forstå, hvordan immunsystemet bekæmper virusinfektioner, repræsenterer én af de største udfordringer i moderne videnskab. Men der er helt grundlæggende mangler i vores forståelse af immunforsvaret.«

»At opnå den viden kræver brede samarbejder, der spænder hele vejen fra eksperimentel forskning til videnskabsfilosofi,« siger Søren Riis Paludan i en pressemeddelelse.

Under pandemien bidrog han med forskning og ekspertise inden for blandt andet virusmutationer og vaccineudvikling. Han blev desuden brugt som ekspert i medierne et hav af gange.

Mens skyggen af coronavirus stadig forfølger os, er det formentlig mere væsentligt end nogensinde før at kaste sig over netop virusinfektioner.

Forskerne bag centret vil forsøge at finde ud af, om der eksisterer et hidtil ukendt lag af immunsystemet, som er vigtigt for forsvar og sygdomsforebyggelse.

Centret får navnet Center for Immunology of Viral Infections (CiViA). Danmarks Grundforskningsfond har meldt ud, at man vil støtte det nye center med 60 millioner kroner.

»En bevilling af denne størrelse og med en tidsramme på op til 10 år giver en unik mulighed for at adressere de helt store ubesvarede spørgsmål inden for virologi og immunologi,« siger Søren Riis Paludan.