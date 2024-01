Erstatningen til minkavlerne vokser med skønnet 6,3 milliarder kroner.

Det er en stor overraskelse og en kæmpe brøler, mener B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Det var mit klare indtryk, at regeringen havde været optaget af at sætte beløbet højt nok fra start af, så pinen ikke blev trukket ud.«

Men det er mislykkedes.

Regeringen havde sat 17,6 milliarder kroner af til at betale minkavlerne erstatning for, at statsminister Mette Frederiksen beordrede deres mink aflivet under coronakrisen.

De 17,6 milliarder kroner rækker ikke længere. Erstatningerne har vist sig at blive højere end forventet i de første 51 afsluttede sager. Og regningen til skatteyderne ser nu til at lande på 24 milliarder kroner.

Det var bestemt ikke regeringens plan, fortæller Joachim B. Olsen. Det var lige præcis det her, regeringen ønskede at undgå:

»Intentionen var at komme med et stort beløb fra start, så man kunne få sagen lagt ned politisk. Så der ikke var mere brok. Og så viser det sig alligevel, at det kommer til at koste endnu mere.«

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Han kalder det en alvorlig fejlvurdering:

»Nu kommer der igen opmærksomhed på sagen og på, at den stadig ikke er afsluttet her flere år efter,« siger Joachim B. Olsen med henvisning til at udbetalingen af erstatning til minkavlerne har været meget forsinket.

Timingen er dårlig for statsminister Mette Frederiksen, mener han.

Mens hun og regeringen slår på virksomheden Nordic Waste for ikke at gøre nok for at forhindre og stoppe jordskreddet i Ølst i Randers, så kommer hendes egen møgsag på dagsorden igen.

»Hun kritiserer andre, men staten har ikke selv helt styr på tingene, når den skylder folk penge. Og Mette Frederiksen står som den øverste ansvarlige. Det virker underligt, at man ikke kan finde ud af at tilføre nok ressourcer til det system, der skal afgøre, hvad de enkelte minkavlere skal have, og få det udbetalt hurtigere,« siger Joachim B. Olsen.

Oven i regningen for erstatninger til minkavlerne kommer der udgifter på i alt 4,5 milliarder kroner for nedrivning og andre myndighedsopgaver i forbindelse med aflivningerne.

Den samlede pris for aflivningen af mink under coronakrisen lander altså foreløbigt på 29,5 milliarder kroner. Der er stadig tale om et skøn, og regningen kan derfor fortsat nå at vokse.

Beslutningen om at aflive alle mink under coronakrisen blev hastet igennem af frygt for mutationer i coronavirusset i minkene. Og de første aflivninger blev presset igennem af myndighederne uden den fornødne lovhjemmel.

Startskuddet var et pressemøde den 4. november 2020, hvor statsminister Mette Frederiksen sagde de nu berømmede ord »alle mink skal aflives«.