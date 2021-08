Stramme, løse, med og uden ærmer. Men alle med frit udsyn til navlen. Sådan så det ud, da elever på Aarhus Katedralskole mandag morgen var mødt op i croptop.

Med de korte mavebluser og T-shirt med teksten #DetErBareMaver var budskabet klart: Stop med at seksualisere kvinders navler og indskrænke vores rettigheder.

»Vi vil ikke acceptere, at en skoleledelse i en tydelig magtposition fortæller piger ned til 12-års alderen, at deres bare maver sender et seksuelt signal. Det er helt absurd,« siger en af arrangørerne bag demonstrationen på Aarhus Katedralskole, 18-årige Karen Budtz-Jørgensen, mandag formiddag.

Det var ikke kun pigerne, der mandag morgen viste navlen frem. Også drengene støttede op. Foto: Øxenholt foto Vis mere Det var ikke kun pigerne, der mandag morgen viste navlen frem. Også drengene støttede op. Foto: Øxenholt foto

Croptop-demonstrationen opstod på bagkant af en udmelding fra ledelsen på Firehøjskolen i Vejle i sidste uge, der lød på, at pigerne i udskolingen ikke længere måtte have de korte mavebluser på i skole. Blandt andet fordi drengene angivelig ikke kunne koncentrere sig, når pigerne viste bar hud på maven.

Det affødte hurtigt en række reaktioner, blandt andet fra de unge på Aarhus Katedralskole, der med det samme besluttede at arrangere en begivenhed, der inviterede alle til at være en del af projektet om at bære en croptop mandag morgen.

Det er vigtigt, at vi kvinder holder øje med vores rettigheder i hverdagen, og at vi bliver ved med at kæmpe for, at de ikke bliver indskrænket. Karen Budtz-Jørgensen, elev på Aarhus Katedralskole.

Da B.T. talte med Karen Budtz-Jørgensen fredag, var et af målene at få skolelederen til at trække forbuddet tilbage på Firehøjskolen. Det skete dog allerede fredag aften. Men ifølge Karen Budtz-Jørgensen afholdt de fortsat demonstrationen, fordi der er mere at kæmpe for.

»Det er vigtigt, at vi kvinder holder øje med vores rettigheder i hverdagen, og at vi bliver ved med at kæmpe for, at de ikke bliver indskrænket på den måde, som vi så det ske i Vejle.«

Begivenheden for Aarhus Katedralskole har i skrivende stund over 3.000 tilkendegivelser fra personer, der deltager, ligesom der er yderligere 3.000, der har vist interesse i arrangementet. Også i Aalborg og Vejle er der mandag lignende arrangementer.

Det var ikke alene pigerne på gymnasiet, der var mødt op i croptops – også rigtig mange drenge viste navlen frem mandag morgen.