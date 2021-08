'Bar mave med videre hører til hjemme i haven, på stranden og ude i sommerlandet.'

Det var mildest talt en forbløffet Martin Fogh Skovlyst, der mandag hentede sin oprørte og målløse datter Tilde sammen med nogle veninder fra Firehøjeskolen i Vejle.

Kort tid inden havde hele udskolingen været til samtale med lederne af udskolingen. En samtale, der var specielt rettet mod pigerne og deres påklædning: forbud mod såkaldte 'crop tops' og bart maveskind.

»Jeg blev selv meget overrasket over den udmelding, som pigerne havde fået, og de sad også helt paf på bagsædet. Pigerne fortalte, at en af årsagerne var, at drengene ikke kunne koncentrere sig på grund af det,« lyder det fra Martin Fogh Skovlyst.

Jeg synes, det er et selvmål, og jeg forstår det simpelthen ikke Martin Fogh Skovlyst

»Pigerne reflekterede over, om det så overhovedet var deres skyld, hvis det var drengenes problem. Jeg synes, det er grebet forkert an fra skolens side. Det hører ikke hjemme på en folkeskole i 2021 hverken for piger eller drenge. Jeg kan sagtens se, der kan være problemstillinger på grund af påklædning, men så skal skolen tage en snak med den enkelte om problemet og derfra inddrage de pågældende forældre.«

Martin forsøgte kort tid efter at kontakte skolen, men det lykkedes ikke at få fat på nogen, der kunne svare på hans spørgsmål.

Sidst på eftermiddagen om mandagen fik alle forældrene i udskolingen en besked på AULA fra ledelsen og udskolingsteamet.

Nu kom reglen også på skrift til forældrene.

Foto: Skærmbillede fra Aula-besked Vis mere Foto: Skærmbillede fra Aula-besked

»Det er her, hvor jeg hopper af. Når man sender en nedskrevet regel ud til forældrene og fortæller pigerne, at man ikke må vise noget bart maveskind. Det er så langt væk fra en konstruktiv dialog. Jeg synes, det er et selvmål, og jeg forstår det simpelthen ikke. Specielt i disse tider, hvor man kan være, hvem man vil, og identificere sig som, hvad man vil, og klæde sig, som man vil, så hænger det ikke sammen,« fortæller Martin Fogh Skovlyst.

Men fra skoleleder Bjarne Kyneps side bakker han op om udskolingens beslutning, der siger 'hertil og ikke længere'.

»Lærerne i udskolingen har haft en snak med nogle af eleverne om det her modefænomen, om det her crop top. Nogle gange har lærerne bedt eleverne om at tage lidt tøj på. Og så er det jo sådan lidt med teenagere, at grænserne har det med at flytte sig. Derfor tog udskolingsteamet en snak med 8. og 9. klasserne for at sige til dem, at når man kommer i skole, så er det vigtigt at tænke over, hvilket tøj man har på.«

»Vi har formuleret, at vi prøver at få den unge til at vise den bedste udgave af sig selv. Og det gør også, at vi har nogle holdningsmæssige ting, som vi ligesom prikker til, og hvor vi siger: 'Prøv lige at reflektere over det her.' Derfor blev der sagt, at det ikke duer, når man skal i skole og arbejde sammen.«

Men du siger, at I prøver at få den unge til at vise den bedste udgave af sig selv. Hvad har det med påklædningen at gøre?

»Det har det jo, fordi man bliver nødt til at være bevidst om, hvad man har på af tøj. Det er en måde, hvor vi prøver at gøre dem mere ansvarlige og reflekterende overfor sig selv og hinanden.«

Der er forældre, som forklarer, at pigerne er blevet bedt om at ændre tøjet, fordi drengene ikke kan koncentrere sig. Skal man ikke snakke med dem i stedet for at regulere tøjet på pigerne?

»Jeg ved ikke, om de har sagt det sådan. Det har jeg ikke hørt om, men jeg kan forestille mig, at det er derfor, de har snakket med hele klassen.«

På jeres hjemmeside skriver I, at I har en vision om, at alle skal føle sig hørt, anerkendt og respekteret. Bliver man det, når man går ind og siger, at man skal have noget bestemt tøj på?

»Vi siger ikke, at man skal have noget bestemt tøj på, vi siger bare, at der er noget tøj, som er rigtigt at have på,« slutter skolelederen af med.

Og hvis man kommer i skole med en for kort top, så bliver der ifølge Bjarne Kynep ringet efter de pågældende forældre, og derefter bliver der taget en snak om hændelsen.

Men Martin Fogh Skovlyst kommer ikke til at tage snakken med sin datter. Han vil nemlig ikke håndhæve den nye regel.

»Vi kommer ikke til at sige til vores datter, at hun ikke skal gå med bar mave. Det er fuldstændig op til hende selv, vi skal ikke bestemme det over hende overhovedet,« lyder det fra Martin Fogh Skovlyst