En stor gruppe vaccinerede syd- og sønderjyder har gjort det svært for deres medborgere at komme til lægen.

Telefonerne gløder nemlig hos de praktiserende læger i landsdelen, og lægerne får ofte folk i røret, der unødigt bekymrer sig om milde bivirkninger efter en vaccine mod corona.

Praktiserende Lægers Organisation, PLO, fortæller til JydskeVestkysten, at det er et stort problem, at der ikke er tid til de alvorligt syge.

Birgitte Ries Møller, der er formand for PLO i Region Syddanmark, fortæller, at mange for eksempel ringer ind med ømme muskler eller feber.

Disse er de almindelige bivirkninger efter en vaccine mod covid-19 Rapporterede bivirkninger af covid-19-vacciner har hovedsageligt være milde til moderate og af kort varighed. De omfatter: Feber

Træthed

Hovedpine

Muskelømhed

Kulderystelser

Diarré

Smerte på injektionsstedet Risikoen for at opleve disse bivirkninger efter vaccinationen er forskellig afhængigt af den specifikke vaccine. Mere alvorlige eller langvarige bivirkninger af vacciner er mulige, men de er ekstremt sjældne. Kilde: WHO

Samtidig forklarer hun, at i takt med vi kommer tættere på hinanden igen, vil der også være større risiko for at blive smittet med forkølelse og andre almindelige, ufarlige sygdomme.

I værste tilfælde kan de mange opkald betyde, at alvorligt syge opgiver at komme igennem til lægen, og derved blive risikerer man, at de syge borgere får en alt for sen behandling.

»Hvis man er syg, skal man selvfølgelig ringe. Men flere skal overveje, om de kan kontakte lægen på anden vis,« siger Birgitte Ries Møller

Coronavaccinens bivirkninger skal man ifølge PLO-formanden overveje, om sygdommen er blandt de alment kendte, og lige se det an, før man kontakter sin læge.