Elverne på Firehøjeskolen i Vejle kan godt begynde at finde crop toppene frem igen.

En enig skolebestyrelse har nemlig fredag eftermiddag besluttet, at der på Firehøjeskolen ikke skal være forbud mod de meget omdiskuterede crop tops.

Det skriver Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

De sidste par dage har debatten raset derudaf om, hvorvidt det er okay at bære crop top i skoletiden. Først mente Firehøjeskolen i Vejle, at 'bar mave med videre hører til hjemme i haven, på stranden og ude i sommerlandet,' skrev B.T.

Men nu har piben altså fået en anden lyd, efter at skolebestyrelsen fredag har diskuteret sagen.

»Vi er enige om, at der ikke skal være regler for, hvordan eleverne skal gå klædt i skoletiden,« udtaler konstitueret skolebestyrelsesformand på Firehøjeskolen Mads Thomsen blandt andet i pressemeddelelsen.

Debatten om crop tops rasede også afsted på de sociale medier, hvor flere kendte delte billeder af dem selv iført de famøse crop tops. Blandt andet tv-værten Sofie Linde og hendes mand, tv-værten Joacim Ingversen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af S O F I E L I N D E (@sofielinde1)

Der blev også af Everyday Sexism Project Danmark startet en kampagne med hashtagget 'Det er bar' maver', ligesom der også af elever på Aarhus Katedralskole blev oprettet en begivenhed med navnet 'Crop-tops i solidaritet med Firehøjskolen'.

Men nu kan eleverne på Firehøjeskolen i Vejle altså godt hive crop toppene på igen.