Antallet af børn, der er indlagt med RS-virus, er faldende landet over, og det gælder også på Aarhus Universitetshospital.

»Jeg har kort skrevet med lederen af børneafdelingen og ledelsen af akutafdelingen, hvor de akutte børn er indlagt, og de kan fornemme, at antallet af smittede børn er faldende,« siger Jørgen Schøler Kristensen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

Hospitalet kan imidlertid ikke oplyse, hvor mange børn der er indlagt på nuværende tidspunkt, eller hvor mange de har haft indlagt over den seneste periode.

Hospitalsdirektøren fortæller dog, at en stor del af børneafdelingen på et tidspunkt var fyldt op. Og det kunne godt mærkes på afdelingerne.

»Der plejer at være RS-virus i perioder, så vi plejer at kunne håndtere det inden for rimelighedens grænser. Men fordi det har været i noget højere antal denne gang, er det gået ud over andre ting, og personalet har været presset,« siger Jørgen Schøler Kristensen.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, hvordan Aarhus Universitetshospital blev nødt til at aflyse operationer og sende børn til andre hospitaler grundet det øgede pres.

Om RS-virus: Statens Serum Institut beskriver RS-virus således: RS-virus giver anledning til luftvejssygdom

Alle kan blive ramt af RS-virus, men især spædbørn, ældre og immunsvækkede er i risiko for et alvorligt forløb med sygdommen.

Små børn kan på grund af RS-virus få vejrtrækningsproblemer, så de har behov for indlæggelse

RS-virus er typisk en vintersygdom, der optræder i bølger af 6-10 ugers varighed i perioden december til marts

I denne sensommer i 2021, er der set en stigning i antal smittede uden for sæson

Personalet var nemlig travlt beskæftiget med de børn, der var indlagt med RS-virus, og der var derfor ikke nok personale til også at tage sig af børn, der krævede indlæggelse efter en operation.

Også de familier, der blev indlagt, fordi deres barn havde RS-virus, oplevede presset på hospitalet. Liv Gro Jensen fortalte tidligere i B.T. om, at hun aldrig har oplevet en lignende travlhed, når hun har været indlagt med sin datter.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Sygeplejerskerne susede ind og ud og var helt tydeligt pressede, telefonerne kimede konstant. Lægen måtte lægge et drop, samtidig med han skulle svare på opkald om meget kritiske situationer. Det er ikke nemt med en 14 måneder gammel baby og 17 millioner andre bolde i luften,« fortalte hun dengang til B.T.

Nu ser kurven dog ud til at knække.

Aarhus Universitetshospital håber på en halvering i antallet indlagte børn med RS-virus i løbet af de kommende dage.

»Vi glæder os over, at det nu ser ud til at lysne lidt, men vi er også nødt til at sige, at det først er inden for de seneste par dage. Så vi skal lige vente lidt, før vi kan være sikre på det,« slår hospitalsdirektøren fast.

RS-virus plejer nemlig særligt at ramme i de første måneder af året, og hospitalet har derfor undret sig over den atypiske periode, hvor så mange har været smittede.

Man kan håbe, at det betyder, at flere går fri, når kalenderen siger starten af 2022, men det kan man endnu ikke spå om, oplyser Jørgen Schøler Kristensen.