Indbrud, hjemmerøverier og voldtægter.

Hobro har været gennem det hele på få uger.

Det fik Trine Leth Sørensen til for en måned siden at danne en lokal natteravnsgruppe.

Gruppen skulle bestå af Trine og andre frivillige, der ville patruljere Hobros gader.

Fredag, på J-dag, havde Natteravnene Hobro første arbejdsdag.

»Det gik over al forventning. Vi fik en varm velkomst af alle, og folk stoppede os på gaden for at sige, hvor glade de var for, at vi var der til at skabe glæde og tryghed,« siger 36-årige Trine Leth Sørensen, der selv bor i Hobro med sin mand og tre børn.

På den første vagt var de to hold af tre mand, der gik gennem byens gader.

Trine Leth Sørensen og to andre frivillige, Dorthe Lang (tv) og Jesper Helbo Vinther (th), havde fredag aften første vagt i Natteravnene i Hobro. Foto: Trine Leth Sørensen

»Vi forsøger at planlægge efter, hvad der sker i byen. I aften er der for eksempel gammel elev-fest på Mariagerfjord Gymnasium, så der er vi også to hold af tre personer.«

På almindelige aftener, hvor der ikke sker noget ud over det sædvanlige, er planen, at de skal være ét hold af tre mand.

»Men der er generelt kæmpe opbakning, det kan jeg tydeligt mærke. Natteravnene i Hobro startede jo kun for under en måned siden, og Facebookgruppen har 313 medlemmer. Og hvis jeg skal give et slag på tasken over hvor mange, der konkret er frivillige, er vi nok 50,« fortæller initiativtageren.

På J-dag var stemningen god i Hobro, og Natteravnene rendte ikke ind i det store påstyr.

»Der var det sædvanlige fuldemandstumult, men ikke noget, vi ikke kunne styre. Så hjalp vi nogle unge mennesker med at komme ind i en taxa, og et par stykker skulle bruge hjælp til at finde vej. Men ellers var der ikke noget,« afrapporterer Trine Leth Sørensen.

Men selvom hendes første dag på vagt var fredelig, mener hun stadig, at Natteravnene er et godt tiltag i byen.

»Stemningen i Hobro er utryg, hvilket jo også er derfor, vi starter det her op som et led i at gøre byen tryg igen. Jeg håber, at vi kan vende stemningen og mindsettet om Hobro, så folk føler, det er en tryg by at komme i,« siger hun og konstaterer:

»Jeg giver ikke op så let. Vi har tænkt os at gøre det her så længe, det kan lade sig gøre. Det er noget, jeg mærker, at borgerne også gerne vil have, er der.«

Trine Leth Sørensen og resten af Natteravnene er at finde i Hobros gader fredage og lørdage fra klokken cirka 22 til hvornår end der ikke er brug for dem mere. Fredag tog de hjem kl. 04.