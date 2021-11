En af de største snakke, som coronavirussen har fremmanet, er vaccinediskussionen.

75 procent af danskerne har taget to stik i armen mod coronavirussen, men pandemien har også avlet en gruppe vaccinemodstandere.

Nu viser nye tal fra HOPE-projektet og TV 2, hvilken type danskere, der typisk takker nej til vaccinen, og hvor i landet de oftest bor.

Her står der blandt andet klart, at Region Nordjylland ligger lige i smørhullet.

Med 7,2 procent vaccinemodstandere ligger regionen nemlig på en tredjeplads ud af fem.

Kommer Region Nordjyllands placering bag på dig?

Topscoreren er Region Sjælland med 8,5 procent vaccinemodstandere, og i bunden ligger Region Hovedstaden med 6,3 procent.

»Det er nok et spørgsmål om lavere uddannelse i Region Sjælland og højere sandsynlighed for at være uden for arbejdsmarkedet,« siger Frederik Jørgensen, der er en af forskerne tilknyttet HOPE-projektet, til TV 2 da han bliver spurgt ind til, hvorfor Region Sjælland tager førstepladsen.

Undersøgelsen peger på, at det typisk er arbejdsløse og/eller lavtuddannede unge med lav tillid til regeringen, der ikke vil vaccineres.