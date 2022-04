Når forårssolen endelig titter frem efter vinterens hi, vågner byen op og flokkes om fortovscafeerne og de grønne åndehuller.

Men aarhusianerne er tilsyneladende ikke de eneste, der er vilde med livet i Smilets By.

I hvert fald er rygtet om Danmarks næststørste by, også kendt som verdens mindste storby, nået til udlandet.

Den verdenskendte, britiske avis The Guardian har netop delt deres guide til Aarhus – med hjælp fra ejer af spillestedet HeadQuarters, Amira Gluhic.

Der er både mad, natteliv, natur og kultur på listen. Herunder kan du se et uddrag af, hvad der fremhæves i avisen.

Teater Bodega

Skal man en tur ud at spise i byen, bliver den gamle Teater Bodega, i daglig tale kendt som Teater Bodegaen, nævnt som et sted, der er værd at besøge.

Restauranten ligger i gamle lokaler fra en slagterforretning fra 1900-tallet i Skolegade, hvorfor stedet ifølge guiden 'oser af Aarhus-historie'.

I avisen fremhæves den for sine traditionelle, danske retter, blandt andet nationalretten stegt flæsk med persillesauce med et glas snaps til.

Den gamle Teater Bodega tæt på Aarhus Teater på Skolegade. Foto: Google Street View

ARoS

Man kan efterhånden ikke sige Aarhus uden også at sige ARoS. Kunstmuseet, der er et af Nordeuropas største af sin slags, er også nævnt i denne guide til byen.

Et besøg i Smilets By kræver altså også en tur op i Olafur Eliassons 'regnbue' på toppen, der giver udsyn over hele byen.

I avisen fremhæves museet som et »uortodokst og moderne museum«.

'Your Rainbow Panorama' på toppen af ARoS Kunstmuseum. Foto: Henning Bagger

Latinerkvarteret

De brostensbelagte gader i Latinerkvarteret er populære blandt mange aarhusianere, og området nævnes også denne gang som et sted, der er værd at slå et smut forbi.

Der er både gode shopping-muligheder og cafeer og barer, fremhæves det.

Besøgende må ikke misse chancen for at kigge ind i secondhand butikken Soul Shine eller få slukket tørsten hos kaffe- og ølbaren Ris Ras.

Latinerkvarteret i Aarhus' brostensbelagte gader. Foto: Ernst van Norde

Hvis du vil læse resten af anbefalingerne i Aarhus, kan du finde artiklen 'A local's guide to Aarhus: live music, beautiful parks and Nordic street vibe' på The Guardians hjemmeside.