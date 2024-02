Specialanklager Søren Harbo er tilfreds med, at influencer og komiker Ahmad Elchaabi torsdag blev dømt for at fejre Hamas' terrorangreb på Israel.

I anklagerens øjne sad Ahmad Elchaabi og løj i byretten:

»Hans forklaring var utroværdig.«

Løj han?

»Ja. Det var mit indtryk,« siger anklager Søren Harbo.

Ahmad Elchaabi forsvarede i retten sin fejring af Hamas' angreb på Israel i en video på Snapchat med uvidenhed. Ifølge Elchaabi vidste han ikke, at der var tale om drab på civile, da han lavede videoen. Han troede, det kun var et angreb på det israelske militær.

I retten påpegede anklager Søren Harbo, at medierne jo ellers skrev, at civile israelere blev dræbt – blandt andet til en musikfestival – hvortil Ahmad Elchaabi svarede:

»Jamen jeg læser slet, slet ikke nyheder.«

»Alt, jeg får af viden, får jeg gennem mine sociale medier.«

Byretten troede ikke på Elchaabis forklaring, og torsdag eftermiddag faldt dommen: Fire måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste.

Anklager Søren Harbo gik efter en straf på seks måneders ubetinget fængsel. Ahmad Elchaabi er altså sluppet meget billigere, end anklageren håbede på:

»Der er jo stor forskel på, om han skal afsone en fængselsstraf, eller om han slipper med en advarsel i form af en betinget fængselsstraf og samfundstjeneste,« siger Søren Harbo.

»Jeg gik efter seks måneders ubetinget fængsel på grund af forbrydelsens alvorlige karakter, og at hans ytringer kom ud til et ungt publikum og derved risikerede at påvirke deres holdninger til terrorisme og massedrab.«

Specialanklager Søren Harbo. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Retten lagde i forbindelse med strafudmålingen vægt på, at det er en formildende omstændighed, at Elchaabi ikke tidligere er straffet af betydning for sagen.

Statsadvokaten skal nu tage stilling til, om dommen skal ankes.

Der er også den mulighed, at Ahmad Elchaabi selv anker dommen. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Ahmad Elchaabis forsvarsadvokat, Raquel Esteves, i skrivende stund.

Ahmad Elchaabi selv skriver »stik en finger i røven« i en besked til B.T. som svar på spørgsmålet om, hvorvidt han anker dommen.

Det er et budskab, han også bar på en t-shirt under sin skjorte, da han var i Københavns Byret i sidste uge for at forsvare sig:

Ahmad Elchaabi Foto: Andreas Østergaard