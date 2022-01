»Alle telefonlinjer er optagede, og der kan ikke stå flere opkald i kø. Du bedes ringe igen senere.«

Sådan lyder den automatiske besked, hvis man nytårsdag ved middagstid ringer til akuttelefonen 1813.

Akuttelefonen, der ellers skal hjælpe personer med akutte skader eller sygdomme, er altså ramt af ekstraordinær lang ventetid.

Kort før klokken 13 er der cirka 2,5 timers kø til akuttelefonen, oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab til B.T.

»I dag er der mange, der ringer til Akuttelefonen 1813. Vi har derfor en lang kø, som betyder, at nogle kan opleve, at de ikke kan komme igennem. Der er indkaldt ekstra personale, og akutberedskabet forventer, at det løses i løbet af de næste timer,« skriver Region Hovedstadens Akutberedskab i en mail.

Hvem kan du ringe til i weekenden? Her kan du se, hvad henholdsvis akuttelefonen 1813 og 1-1-2 bør benyttes til. Egen læge: Ikke akut eller livstruende? Hvis det kan vente, så kontakt egen læge på mandag



1813: Akut sygdom eller akut skade



1-1-2: Livstruende tilstand

Kilde: Region Hovedstadens Akutberedskab

Så sent som i går - på årets sidste dag - var der også kø på 1813, der blev bombaderet med opkald om corona, fordi der var kø på corona hotline.

1813 kunne dog ikke besvare spørgsmålene. Akuttelefonen er nemlig forbeholdt akut opstået sygdom og skade.

»Vi vil opfordre borgerne til kun at ringe med akutte henvendelser. Akuttelefonen kan for eksempel ikke hjælpe med henvendelser omkring covid-test og vaccine. Borgerne, som oplever ikke at kunne komme igennem med akutte henvendelser, kan altid henvende sig på en akutmodtagelser, hvis det mener at det er nødvendigt,« oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab til B.T.

Hvis man som borger i Region Hovedstaden har spørgsmål om covid-19, kan man søge efter svar på coronasmitte.dk.