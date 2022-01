Det kan godt være, at 2021 kommer til at slutte på samme coronarestriktive vis, som det startede.

Men når det gælder epidemiens stramme halsgreb om Københavns mangfoldige by- og kulturliv, er der forhåbentlig udsigt til, at det atter løsnes i det nye år.

Allerede nu er storbyens støbeske fyldt op med store events, der vil overstråle de mørke coronaskygger fra det forgangne år.

Blandt andet bliver det til næste sommer cementeret, at København er verdens bedste cykelby, når verdens største cykelløb, Tour de France, afvikles for første gang nogensinde på dansk jord.

Tour de France-pressemøde på rådhuset i 2019

København bliver værtsby for Grand Départ, der er en enkeltstart på 13 kilometer og første etape af Tour de France. Enkeltstarten køres fredag 1. juli.

»Tour de France Grand Départ bliver klart den største sportevent i hovedstaden i 2022. Og ud over at blive en stor og festlig dag for os, der bor her, så er det også en konkret anledning for cykelsportsinteresserede fra resten af Danmark og udlandet til at rejse hertil,« siger Tine Kastrup-Misir, der er kommunikations- og marketingdirektør i Wonderful Copenhagen.

Oprindelig skulle Grand Départ i København have været afholdt i sommeren 2021, men da det faldt sammen med fodbold-EM i København, var det ikke muligt for København at imødekomme det, hvorfor det blev skubbet til næste sommer.

Skal du opleve Tour de France i Danmark næste sommer?

»Med den store mediedækning af begivenheden får vi stor international eksponering af vores hovedstad og dens mange attraktioner fra ruten gennem byen, som kan skabe opmærksomhed og interesse hos potentielle gæster til vores hovedstad,« siger Tine Kastrup-Misir.

Også på byggeområdet vil der være fart over feltet i det kommende år.

Som mange sikkert har bemærket, er der skudt flere nye højhuse op i byen de senere år. Og 2022 bliver da heller ingen undtagelse.

Her vil der blive rejst nogle meget store af slagsen i den nye bydel Postbyen, hvor PostDanmarks postterminal i København lå frem til 2016.

Anden etape af det store byggeri af Postbyen kommer til at rumme kontorbygningen The Stamp, fire tårne med boliger og hotellejligheder. Visualisering: Arkitema, 2021 Vis mere Anden etape af det store byggeri af Postbyen kommer til at rumme kontorbygningen The Stamp, fire tårne med boliger og hotellejligheder. Visualisering: Arkitema, 2021

Danica Pension er allerede godt i gang med at færdigbygge Danske Banks nye domicil i Postbyen og er begyndt på den næste etape, der består af fire højhustårne med boliger, hotellejligheder og retail, ligesom der kommer et sundhedshus og kontorbygningen The Stamp.

Tårnenes højde vil være 52 til 115 meter.

Aftalen mellem Danica og entreprenøren har en samlet værdi på mere end to milliarder kroner, og selvom byggeriet først står endelig færdigt i 2024, så forventer man at kunne fejre rejsegilde på de tårnhøje firlinger ved udgangen af 2022.

»Vi ser frem til at kunne byde københavnerne og besøgende velkommen i den nye bilfrie bydel i 2024,« siger Robert V.S. Nellemann fra Danica Pension og direktør for Postbyen i en skriftlig kommentar.

Her ses et luftofoto af byggeriet af den nye bydel Postbyen nær Københavns Hovedbanegård. Billedet er taget i midten af november. Foto: PR/Postbyen.dk Vis mere Her ses et luftofoto af byggeriet af den nye bydel Postbyen nær Københavns Hovedbanegård. Billedet er taget i midten af november. Foto: PR/Postbyen.dk

For de musikinteresserede er der også en masse stort i vente.

Royal Arena danner næste år ramme om store koncerter med verdensstjerner som Elton John, Snoop Dogg, Céline Dion, Eric Clapton og Justin Bieber. Sidstnævnte giver sågar dobbeltkoncert, og det samme gør Danmarks p.t. største rockband, The Minds of 99.

De bliver dog alle overgået af den britiske sanger Ed Sheeran. Han kommer til København i starten af august og spiller hele fire koncerter i Øresundsparken.

»Det virker til at blive et godt år, men det må gerne blive endnu bedre,« siger B.T.s musikanmelder Kristian Dam Nygaard og fortsætter:

Her ses Ed Sheeran under en julekoncert i Madison Square Garden i New York 10. december. Til august næste år er det københavnernes tur til at nyde hans flotte stemme og ildrøde hår. Fire dage i træk giver han koncert i Øresundsparken. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Her ses Ed Sheeran under en julekoncert i Madison Square Garden i New York 10. december. Til august næste år er det københavnernes tur til at nyde hans flotte stemme og ildrøde hår. Fire dage i træk giver han koncert i Øresundsparken. Foto: EDUARDO MUNOZ

»Det er super ærgerligt, at The Weeknd ikke kommer til Royal Arena alligevel, ligesom det havde været stort med Taylor Swift på Orange Scene på Roskilde Festival. Men når vi ser bort fra alle de irriterende corona-aflysninger, så ligner det en god blanding af store danske og udenlandske navne, hvor Ed Sheerans fire megakoncerter på Amager selvfølgelig er årets event. Det er vildt, at han er SÅ populær i Danmark.«

Også på comedyscenen er der grund til at trække ekstra stort på smilebåndene, når komikerstjernerne Trevor Noah, Louis C, K. og Gabriel Iglesias lægger deres vej forbi Royal Arena.

Og hvis vi skal fortsætte lidt i den royale arena, så skal vi også huske at fejre dronning Margrethes regeringsjubilæum.

Dronningens regeringsjubilæum bliver afholdt, når det kan. Og det er mest sikkert at gøre det om sommeren, vurderer B.T.s royale korrespondent. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronningens regeringsjubilæum bliver afholdt, når det kan. Og det er mest sikkert at gøre det om sommeren, vurderer B.T.s royale korrespondent. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det skulle afholdes 14. januar, men er blevet udsat på grund af coronasituationen. Markeringen af Dronningens 50 år på tronen udsættes til sensommeren 2022.

»Regeringsjubilæet er en kæmpe begivenhed i Kongehuset. Det bliver ikke større. Derfor har det også gjort ondt på Kongehuset at måtte udsætte det,« siger B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Ifølge ham behøver vi ikke være nervøse for at blive snydt.

»Dronningens regeringsjubilæum bliver afholdt, når det kan. Og det er mest sikkert at gøre det om sommeren. På mange måder er det også er fest, der passer bedre til den årstid. Vi skal både se karetkørsel og vink fra balkon,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen.