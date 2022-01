»Der skal gøres noget ved det. Det er logik.«

Sådan lyder det fra socialdemokraten Einer Lyduch, der er ny 1. viceborgmester i Tårnby Kommune.

Tårnby er netop trådt ind i det nye år med et tårnhøjt incidenstal.

Helt konkret er der lørdag registreret 2.913 smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage i Tårnby Kommune.

Er du bange for at blive smittet med omikronvarianten?

Det er den højeste incidens blandt alle landets 98 kommuner. Det skyldes, at der er fundet 1.242 bekræftede smittetilfælde den seneste uge i Tårnby.

Adspurgt om årsagen til kommunens høje incidens, lyder det næsten, som om Einer Lyduch er blevet taget på sengen.

»Jeg har ikke selv fået nogle tal. Jeg får dem i morgen, og så vil jeg bedre kunne udtale mig. Men jeg formoder, man er i gang med at gøre noget ved det,« siger Einer Lyduch, der ellers også er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, som covid-19 residerer under som fagområde.

Men hvorfor tror du, at jeres kommune har så højt et incidenstal?

»Vi har jo lufthavnen, her er store arbejdspladser, og så grænser Københavns Kommune sig op til Tårnby. Så der er mange, der tager frem og tilbage over kommunegrænsen og har kontakt med hinanden på kryds og tværs,« siger Einer Lyduch.

Einer Lyduch fra Socialdemokratiet er 1. viceborgmester i Tårnby Kommune. Han er desuden formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og medlem af Økonomiudvalget, og Kultur- og Fritidsudvalget. Einer Lyduch er pensioneret lektor og blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen i 2014. Foto: Tårnby Kommune Vis mere Einer Lyduch fra Socialdemokratiet er 1. viceborgmester i Tårnby Kommune. Han er desuden formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og medlem af Økonomiudvalget, og Kultur- og Fritidsudvalget. Einer Lyduch er pensioneret lektor og blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen i 2014. Foto: Tårnby Kommune

Det er ikke første gang, at Tårnby Kommune har landets højeste incidenstal.

Det samme var tilfældet tilbage i slutningen af november.

Her lå det på omtrent 1000 smittede pr. 100.000 indbyggere. Altså er det tredoblet siden da.

»Selvfølgelig bekymrer det mig. Vi skal gerne have normaliseret tilstanden herude,« siger Einer Lyduch.

Top 10: Disse kommuner har mest smitte Disse ti kommuner har lørdag højeste incidenstal, hviket vil sige smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge. Tallene i parentes er bekræftede smittetilfælde i samme periode. Tårnby: 2.913 (1.242) Dragør: 2.841 (415) Hillerød: 2.797 (1.485) Herlev: 2.770 (798) København: 2.664 (17.086) Rødovre: 2.557 (1.056) Hvidovre: 2.536 (1.348) Frederiksberg: 2.533 (2.620) Skive: 2.482 (1.117) Vallensbæk: 2.452 (1.117)

Kilde: Statens Serum Institut, opgjort 01.01.22

Der bor 42.631 indbyggere i Dragør, og lige i underkanten af 20 procent af dem har fået en pcr-test i den forgangne uge.

Positivprocenten i Tårnby er i samme periode 15,12 procent.

På spørgsmålet om, hvorvidt Einer Lyduch tror, at smitteudviklingen kommer til at få lokale konsekvenser i Tårnby, svarer han, at han vil vente og se, hvad regeringen beslutter.

»Nu vil jeg se, hvad de beslutter omkring åbningen af skolerne. Det spørgsmål står jo åbent, og det kommer helt an på, hvor stort smittetallet bliver. Men det siger sig selv, vi selvfølgelig ikke må have så stort et smittetal, som det vi ser nu. Det siger sig selv,« lyder det fra Tårnbys 1. viceborgmester.

Siden man begyndte at registrere coronavirus i Danmark, har et antal svarende til 22,2 procent af alle indbyggerne i Tårnby været smittet med coronavirus.

For blot en måned siden var det kun cirka 13,4 procent af indbyggerne.

Tårnby har den 13.-laveste vaccinetilslutning blandt landets 98 kommuner. 79,4 procent af indbyggerne har fået første stik, mens 75 procent har fået andet stik. 47,3 procent af indbyggerne har fået tredje stik.

Til sammenligning har 81,8 procent på landsplan påbegyndt vaccination, og 77,9 procent har fået andet stik, mens 47,8 procent af danskerne har fået tredje stik.

Der er det seneste døgn konstateret smitte med coronavirus hos 20.885 personer i Danmark. Det viser lørdagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af smittede er det tredjehøjeste, der er registreret under epidemien på et døgn. Det er samtidig tredje gang, at der er registreret over 20.000 smittede.

Opgørelsen fra SSI viser desuden, at der er sket 139 nye indlæggelser af personer, der er smittede med corona. Det samlede antal indlagte stiger til gengæld kun med 6. Det skyldes, at der også er blevet udskrevet patienter i perioden.

I alt 647 personer er indlagt.

Af de indlagte ligger 73 personer på hospitalernes intensivafdelinger. Af dem er 49 tilkoblet en respirator. Det er det samme antal, der var indlagt fredag.

Fem personer er døde med coronavirus.