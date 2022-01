Bilerne snor sig rundt om bygningerne med det velkendte gule 'M'. Det gør de i Thisted. Det gør de i Nørresundby.

De mange kunder er kommet for én ting: Et skud junkfood til at få kickstartet 2022, og det skal altså ske hos den lokale McDonald's via den såkaldte Drive Thru.

Og der er tryk på hos burgerrestauranterne.

Det viser ikke bare de billeder, som B.T. kan vise her i artiklen – det må B.T.s journalist også erkende.

»Vi har rigtigt travlt lige nu, så det er et rigtigt dårligt tidspunkt. Ring igen i morgen,« lyder det da B.T. forsøger sig at ringe til McDonald's i Thisted for at høre nærmere.

I Nørresundby er det slet ikke muligt at komme igennem via telefonen.

Mere held er der hos McDonald's kommunikationschef Pia Tobberup. Hun kan fortælle, at 1. januar generelt en voldsomt god dag for fastfoodkæden, der lukrerer på, at mange danskere har lyst til hurtig, nem og snasket mad dagen efter udskejelserne nytårsaften.

»Det er vores absolut største dag, og antallet af gæster stiger år for år,« siger Pia Tobberup:

Medarbejderne dirigerer kunderne ved McDonald's i Nørresundby. Vis mere Medarbejderne dirigerer kunderne ved McDonald's i Nørresundby.

»Sidste år fik flere end 400.000 danskere mad fra McDonald's 1. januar. Det er knap dobbelt så mange som på en gennemsnitsdag, og på restauranterne er man mødt talstærkt ind med mandskab.«

Og det er en dag, hvor ikke bare kunderne tilsyneladende er begejstret for at komme forbi.

»Det er en superenergisk dag, hvor medarbejderne traditionelt godt kan lide at være på arbejde – måske nok med lidt småtømmermænd her og der, men glade og veloplagte. De har det sjovt sammen og ser en sport i at få folk igennem og give dem en god oplevelse.«

At der er lang kø af kunder i bil både i Thisted og Nørresundby – og sikkert også mange andre steder – er ikke usædvanligt.

Køen er lang til drive-in ved McDonald's i Thisted. Vis mere Køen er lang til drive-in ved McDonald's i Thisted.

Pia Tobberup fortæller at McDonald's har oplevet en »en større fordeling af kunder gennem Drive Thru end tidligere« i det seneste år, hvor udviklingen generelt set er gået samme vej.

»Vi har haft en markant stigning i omsætning og antallet af gæster i det forgangne år, så vi forventer ret beset at få mere travlt end nogensinde i dag,« siger kommunikationschefen.