Hvad siger du til et job som professionel bland selv-slikspiser?

Det drømmejob blev 10 personer for nylig tilbudt i Aarhus, da den nyåbnede slikbutik Laberlarven slog 'stillingen' op.

Testpersonerne fik omkring 450 stykker slik med hjem, som de skulle smage på og efterfølgende give feedback på i et spørgeskema.

Det svarede til næsten 3 kilo slik, fortæller medejer af Laberlarven, Frederik Schnell.

»Vi fik god feedback. Der var lidt at komme igennem med de 450 stykker, men folk var positive omkring kvaliteten og friskheden af slikket,« fortæller han.

Det er nok et job, mange af os ville være glade for at have.

I hvert fald fik slikbutikken også et hav af ansøgninger, efter de havde søgt de 10 testspisere, fortæller Frederik Schnell.

»Vi har nok modtaget omkring 20-30 formelle ansøgninger efterfølgende. Flere skrev, at de var hjemmegående i øjeblikket, så det ville passe fint ind i deres dagligdag.«

Hos Laberlarven måtte de desværre melde retur til de mange ivrige ansøgere og fortælle, at der blot var tale om 10 heldige 'vindere' af denne enestående mulighed.

Laberlarven slog dørene op til deres butik i Frederiksgade 1. marts. Det er også muligt at få leveret slikket til døren.

Konceptet hos dem er lidt anderledes end det, man kender fra andre bland selv-slik steder.

Her bestiller man slikket i forretningen på en skærm eller via deres hjemmeside, hvorefter medarbejderne i forretningen pakker det.