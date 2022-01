Titler og protektioner er blevet opgivet, byen York vil ikke kendes ved ham, og nu får den britiske prins Andrew endnu et slag i ansigtet som følge af de alvorlige anklager mod ham.

Denne gang er det den canadiske skole 'Prince Andrew High School', der tager afstand fra Prinsen, som skolen er navngivet efter.

Det skriver blandt andre New York Post.

Det amerikanske medie er i besiddelse af en pressemeddelelse, hvori skolens inspektør, Craig Campbell, bekræfter det kommende navneskift.

»Skolens navn skal reflektere skolens værdier om et sikkert og trygt læringsmiljø for alle,« siger inspektøren og fortsætter:

»Vi ønsker at fortsætte vores ry som en positiv, støttende og respektfuld skole med et navn, der matcher.«

Den canadiske skole blev opkaldt efter den britiske prins i 1960, kort efter han blev født.

Allerede i 2011 begyndte der at opstå bekymring omkring skolenavnet, fordi prins Andrew blev beskyldt for at have haft sex med en af de mindreårige piger, Virginia Giuffre, som den afdøde voldtægtsforbryder Jeffrey Epstein havde rekrutteret.

Her ses prins Andrew sammen med den dengang 17-årige Virginia Giuffre og Ghislaine Maxwell i baggrunden tilbage i 2001. Arkivfoto. "AFP PHOTO / UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK" Foto: HANDOUT Vis mere Her ses prins Andrew sammen med den dengang 17-årige Virginia Giuffre og Ghislaine Maxwell i baggrunden tilbage i 2001. Arkivfoto. "AFP PHOTO / UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK" Foto: HANDOUT

I 2019, da prins Andrew fik frataget sin royale titler som følge af voldtægtsanklagerne, tog skolen initiativ til et navneskiftet. Det er dog altså først nu, at beslutningen står fast.

Skolens inspektør nævner ikke Prinsens skandalesag i pressemeddelelsen, men beslutningen kommer kort efter, at en dommer i New York har slået fast, at prins Andrew ikke kommer udenom sagsanlægget mod ham.

Det er endnu uvist, hvad skolens nye navn bliver.

Der forventes at komme en udmelding, inden det nye skoleår begynder til september.