Politiet efterforsker nu hærværk begået mod dronning Elizabeths skotske residens.

På ydermuren til hendes slotspalæ Holyroodhouse i Edinburgh er der nemlig spraymalet ordene 'PÆDO HJEM', skriver The Scottish Sun og Daily Mail.

Graffitien må formodes at være en reference til dronning Elizabeths tidligere yndlingssøn prins Andrew.

Retten i USA afgjorde nemlig torsdag, at prins Andrew kan sagsøges som civil af Virginia Giuffre – kvinden, der har anklaget ham for seksuelt misbrug, da hun var 17 år og en del af prins Andrews ven, den dømte sexforbryder Jeffrey Epsteins menneskehandelsring af mindreårige piger.

Andetsteds danner de hvide versaler på ydermuren ordene 'BRÆND TORY AFSKUM', hvor 'Tory' er en reference til Det Konservative Parti i Storbritannien.

En talsperson for skotsk politi udtaler, at »afhøringerne er igangsat« og at de tager imod oplysninger fra befolkningen.

»Politiet modtog en anmeldelse om vandalisering på Palace of Holyroodhouse i Edinburgh, som skete mellem klokken 16 om lørdagen 15. januar og klokken 8 om søndagen 16. januar 2022. Afhøringerne er igangsat, og alle med information bør kontakte politiet.«

Det britiske kongehus har endnu ikke kommenteret på hærværket.