Han har en mulig retssag hængende over hovedet, er lige blevet frataget sine militære og royale titler og har angiveligt også store økonomiske problemer.

Men her stopper prins Andrews udfordringer ikke. Han bliver skudt på fra alle sider, og nu afslører en ny dokumentar opsigtsvækkende detaljer om den britiske prins.

Ifølge Daily Mail og The Sun viser den kommende dokumentar kaldet 'Ghislaine, prins Andrew og den pædofile', at prinsen har et heftigt temperament – ligesom der også stilles spørgsmålstegn ved hans forhold til Ghislaine Maxwell.

Prinsens temperament kom blandt andet til udtryk, når tjenestepigerne gjorde rent i et særligt rum i hans hjem.

Prins Andrew med sin ekskone Sarah Ferguson. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Det fortæller den tidligere sikkerhedsofficer, Paul Page, der har arbejdet for prinsen mellem 1998 og 2004, i et interview med ITV, der har produceret dokumentaren.

Prinsen har en stor samling på omkring 50-60 tøjdyr og bamser, som han går meget op i. De er alle placeret på en bestemt måde i en seng, og der er lavet et billede, der viser den præcise placering af hver bamse.

»Grunden til det laminerede billede var, at hvis ikke de bamser var sat tilbage på præcis samme pladser af stuepigerne, så ville han råbe og skrige,« fortæller Paul Page i dokumentaren.

Den tidligere sikkerhedsvagt er for tiden selv fængslet for at have begået bedrageri for over 26 millioner kroner tilbage i 2009.

Prins Andrew har store problemer. Foto: JOHN SIBLEY

Men også den royale skribent Elizabeth Day har set den specielle kollektion af bamser, som hun fandt overraskende:

»Det virker temmelig mærkeligt, at en voksen mand skulle have så stor en interesse for tøjdyr,« siger hun.

Dokumentaren kommer også ind på, hvordan prins Andrew, der er dronningens andenældste søn og engang var nummer to i tronfølgen, er blevet rodet ud i så voldsom en skandale, som den med Epstein og Maxwell.

Torsdag besluttede retten i USA at give grønt lys for, at den civile sag, som Virginia Giuffre har anlagt med prins Andrew kan komme for retten.

Kilder tæt på Virginia Giuffre fortæller, at hun bestemt ikke har tænkt sig at indgå forlig med prins Andrew - medmindre, der kommer rigtig mange penge på bordet. Foto: HANDOUT

Giuffre påstår, at hun blev presset til at have sex med prinsen tre gange, da hun var 17 år og under indflydelse af Jeffrey Epstein.

Prins Andrew har benægtet alle anklager og har på bedste vis forsøgt at få stoppet sagen, hvilket altså er mislykkedes ind til videre.

Prins Andrews venskab med Jeffrey Epstein opstod som følge af hans venskab med Ghislaine Maxwell. Hun var en rig britisk jetsetter, der mødte prinsen på University of Oxford som ung.

Angiveligt var de to blot venner, men i dokumentaren bliver der stillet spørgsmålstegn ved, om de var mere end det.

Ghisliane Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: HANDOUT

Paul Rage fortæller, at han så Ghislaine Maxwell valfarte ud og ind af prins Andrews private gemakker, og at han mistænkte, at de var 'elskere'.

»Fra den måde, som hun fik lov at komme og gå fra Paladset, mistænkte vi, at hun måske havde haft et intimt forhold til prins Andrew,« fortæller han.

Selvom prins Andrew efterhånden er skakmat, så har han ikke smidt håndklædet i ringen.

Lørdag skrev britiske medier, at prinsens advokater nu går offensivt til værks og vil køre benhårdt på at underminere Virginia Giuffres troværdighed ved at forsøge at bevise, at hun lider af 'falsk hukommelse'.

Det har fået flere eksperter til at kritisere prinsen for at bruge ufine metoder.

Blandt andet har doktor Charlotte Proudman, der specialiserer sig i vold mod kvinder, langet hårdt ud efter prinsen og kaldt det 'victim blaming'.

»Det her er virkelig en lav taktik,« udtaler hun til Sky News og tilføjer:

»Det er det laveste af lavt.«

Dokumentaren bliver sendt på ITV tirsdag aften klokken 21 britisk tid.