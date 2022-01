Mens Prins Andrews advokater har pustet sig op overfor Virginia Giuffre i håb om, at prinsen kan redde lidt af sin ære, presses prinsen hårdt fra en anden side.

Den engelske by York har sluttet sig til koret, der ikke vil kendes ved den britiske prins, som er hertug af York. Og mister han også sin hertugtitel, vil det se rigtig skidt ud.

»Det sker ikke normalt, men det er noget, som dronningen kan beslutte. Men det er ikke normalt, at man bliver frataget sin hertugtitel. Det vil være et helt usædvanligt og meget stort skridt, hvis det skete,« siger kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen.

Den 61-årige britiske prins led torsdag den ydmygelse at miste alle sine militære ordener, protektioner samt brugen af titlen 'Hans kongelige højhed'. Det skete dagen efter, at retten i New York besluttede at give grønt lys for, at Virginia Giuffre kan føre en civil sag mod prinsen.

Prins Andrew ses her med ekskonen Sarah Ferguson, der er hertuginde af York. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Prins Andrew ses her med ekskonen Sarah Ferguson, der er hertuginde af York. Foto: TOBY MELVILLE

Det betyder, at prinsen nu skal gå retsmødet i møde som civil – medmindre han indgår et forlig med Virginia Giuffre, der påstår, at hun – under Jeffrey Epsteins indflydelse – blev tvunget til at have sex med prinsen tre gange som 17-årig.

Lars Hovbakke Sørensen mener ikke, at det er sandsynligt, at prinsen vil miste sin hertugtitel – i hvert fald ikke så længe, at prinsen ikke er dømt.

»Men hvis han bliver dømt skyldig, kan det godt være, at situationen er den, at nogen vil sætte gang i det store forfatningsmæssige maskineri for at frataget de her titler. Det vil være noget af det sidste, man forsøger at fratage ham, da det er meget bøvlet,« forklarer han.

Flere politiker fra York, herunder et parlamentsmedlem fra Labour, har offentligt kritiseret, at byen associeres med prinsen, skriver Independent og BBC.

Det famøse billede af en ung Virginia Giuffre med prins Andrew og med Ghislaine Maxwell i baggrunden. Prins Andrew nægter at kunne huske, at billedet er blevet taget. Foto: HANDOUT Vis mere Det famøse billede af en ung Virginia Giuffre med prins Andrew og med Ghislaine Maxwell i baggrunden. Prins Andrew nægter at kunne huske, at billedet er blevet taget. Foto: HANDOUT

Ifølge B.T.s internationale korrespondent er mange folk, herunder en del i York, ved at være godt trætte af prins Andrew og hans eskapader.

»Udsagnene fra York taler deres eget sprog, for han er hertug af York, og man føler, at hans skidt er belastende for byens renommé. Og egentlig var det meningen, at det skulle være omvendt – at de kongelige skulle pryde byen. Det viser, at Andrew er blevet personen, som ingen vil røre ved. Han er i virkeligheden sorteper nu,« siger han.

Prins Andrew har i mange år haft ry for at være lidt af en partyprins og fik som yngre tilnavnet ‘Randy-Andy’. Men han var samtidig også dronningens yndlingssøn og havde opnået stor respekt i befolkningen for sit arbejde i militæret.

»Jeg tror at alle har været klar over, at han var en vildbasse, men at vi skulle ende her, det havde ingen troet,« siger Illeborg.

Burde prins Andrew blive frataget sin titel som 'Hertug af York'`?

Hvis presset om hertugtitlen vokser, og prinsen ikke selv vil afgive den, så kan det ende med at blive en speget affære.

Craig Prescott, der er ekspert i Storbritanniens konstinuelle lov og monarkiet ved Bangor Universitet, fortæller til Sky News, at det langt fra er ligetil at fratage prins Andrew hans hertugtitel, da den hører sammen med et hertugdømme:

»Generelt bryder loven sig ikke om at folk bliver frataget deres ejendom….,« siger han og forklarer:

»Så for at kunne fjerne hertugdømmet fra prinsen – og hans titel som prins – vil det kræve, at parlamentet træder til.«

Det britiske kongehus er bestemt ikke begejstret for prins Andrews problemer. Foto: TIM GRAHAM / POOL Vis mere Det britiske kongehus er bestemt ikke begejstret for prins Andrews problemer. Foto: TIM GRAHAM / POOL

Ender det med, at prins Andrew mister hertugtitlen, ser hans fremtid meget lidt royal ud.

»Så mister han også sine privilegier og sin plads i det højeste klassehierarki i England. Så er han ham, som ingen vil kendes ved. Ham, som ingen titler har, og som beskyldes for at have gjort noget ved unge piger. Det er en tragisk historie,« siger Illeborg.

Prins Andrew virker dog ikke helt til at have kastet håndklædet i ringen.

Sammen med sin ekskone Sarah Ferguson, som har været hans store støtte under sagen, har han forladt det royale slot i Windsor, mens hans advokater ifølge Daily Mail arbejder på højtryk for at lave den bedst tænkelige aftale for prinsen.

Angiveligt har advokaterne bedt om at afhøre Virginia Giuffres mand samt psykolog med den begrundelse, at man mener, at Virginia Giuffre kan lide af 'falsk hukommelse'.