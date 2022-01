Prins Andrew står overfor en retssag om seksuelt misbrug af en mindreårig, efter han for nylig har fået frataget sine militære og royale titler og forpligtelser.

Nu har han så også fået frataget sig sine profiler på de sociale medier YouTube og Twitter – og snarest bliver også hans Instagram- og Facebook-profil slettet.

Det skriver det engelske medie The Guardian.

Her bemærkes også, at beskrivelsen af prins Andrew på det britiske kongehus' hjemmeside har ændret sig.

Prins Andrew kan se frem til et søgsmål fra Virginia Giuffre, som anklager ham for at have seksuelt misbrugt hende, da hun var 17 år og mindreårig sexslave af den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Foto: STEVE PARSONS, BEN GABBE Vis mere Prins Andrew kan se frem til et søgsmål fra Virginia Giuffre, som anklager ham for at have seksuelt misbrugt hende, da hun var 17 år og mindreårig sexslave af den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Foto: STEVE PARSONS, BEN GABBE

Listen over hans – nu tidligere – militære tilknytninger og royale protektioner er nemlig blevet fjernet, selvom den 61-årige hertug af York stadig figurerer på hjemmesidens sektion over medlemmer af den kongelige familie.

Derudover skrives der nu i datid om de royale opgaver, dronning Elizabeths tidligere yndlingssøn har udført for hende.

Med de digitale sletninger tager det britiske kongehus nu altså yderligere afstand til prins Andrew, efter kongehuset torsdag med »dronningens godkendelse og accept« fratog ham sine titler og forpligtelser og dermed gjorde ham juridisk civil.

Det skete dagen efter, at en dommer i USA fastslog, at Virginia Giuffre kunne få lov at prøve sine anklager mod prinsen i retten.

Virginia Giuffre påstår, at hun blev presset til at have sex med prins Andrew tre gange tilbage i 2001, da hun var 17 år og blev holdt som sexslave af den afdøde amerikanske rigmand og sexforbryder Jeffrey Epstein.

Kilder tæt på Virginia Giuffre fortæller, at hun bestemt ikke har tænkt sig at indgå forlig med prins Andrew – medmindre der kommer rigtig mange penge på bordet. Foto: HANDOUT Vis mere Kilder tæt på Virginia Giuffre fortæller, at hun bestemt ikke har tænkt sig at indgå forlig med prins Andrew – medmindre der kommer rigtig mange penge på bordet. Foto: HANDOUT

Prins Andrew har benægtet alle anklager – men har gjort flere krumspring for at undgå søgsmålet.

Først flygtede han i ugevis fra den stævning, Giuffres advokater forsøgte at uddele ham.

Dernæst forsøgte prinsens advokater at afvise søgsmålet som juridisk ugyldigt med henvisning til et tidligere forlig, som Giuffre havde indgået med Jeffrey Epstein.

Onsdag afviste dommer Lewis Kaplan ved retten i New York så gyldigheden af forliget og gav dermed grønt lys til, at Virginia Giuffres anklager mod prinsen kan komme for retten.

I et siden famøst BBC-interview fra 2019 – året, hvor Virginia Giuffre for første gang stod offentligt frem med sine anklager mod prinsen – forklarede prins Andrew, at Giuffre løj, da hun havde sagt, at han havde svedt meget, mens de havde danset sammen.

»Der er et lille problem med sveden, fordi jeg har en besynderlig medicinsk lidelse, som består i, at jeg ikke svedte på det tidspunkt,« lød det siden latterliggjorte forsvar fra prins Andrew.