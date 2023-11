Den fremsatte frist er for længst udløbet, efter Genoveva Casanova truede med at lægge sag an mod det spanske medie Lecturas, hvis ikke de beklagede billederne af hende og kronprins Frederiks stund sammen i Madrid.

Men intet er endnu sket. Og spørger man kommunikationsekspert Anna Thygesen, så tyder alt på, at Genoveva Casanovas søgsmål er blevet droppet i al hemmelighed.

»Man ser nogle gange, at der bliver fremsat krav med en frist, og så sker der ikke noget,« forklarer Anna Thygesen.

Lecturas har hverken beklaget eller berigtiget historien om kronprins Frederiks besøg hos den mexicanske model, men Genoveva Casanovas advokat Emilio Ramirez Matos har afvist at svare på B.T.s spørgsmål om, hvorvidt man har gjort alvor af sit løfte om et juridisk efterspil.

Billederne af kronprins Frederik og den mexicanske model Genoveva Casanovas møde i Madrid er gået verden rundt, men er samtidig blevet kritiseret for at være en storm i et glas vand.

I et brev fra advokaten til Lecturas, som Genoveva Casanova valgte at offentliggøre på sin Instagram, krævede hun ellers en tydelig og betydelig berigtigelse med tilhørende undskyldning for 'den forårsagede skade', som billederne har medført.

Berigtigelsen skulle ifølge kravet fremføre, at ethvert antydet romantisk forhold mellem kronprins Frederik og Genoveva Casanova var »falskt og fuldstændig usandt«.

Berigtigelsen skulle desuden fremgå på både Lecturas hjemmeside og i det trykte magasin – og det var inden for den angivne frist på syv kalenderdage.

Uden berigtigelsen ville Genoveva Casanovas advokater se sig nødsaget til at 'indlede de juridiske handlinger, der følger af loven til forsvar for vores klients interesser og rettigheder'.

Følger trop med kongehuset: 'Den er bare svær'

Men nu ligner det altså, at Genoveva Casanova har indset, at hun hellere må følge det danske kongehus' linje – og bare »holde mund« og »lukke ned for sagen«, vurderer Anna Thygesen.

»Hun har jo sagt, at hun ville sagsøge Lecturas, fordi hun ikke vil have disse rygter siddende på sig, så det er svært at lade det krav ligge, men den er bare svær,« forklarer kommunikationseksperten.

»For hun har også sagt, at hun gerne vil beskytte sin ven – den her vært for kronprins Frederik, hun måtte tage over for, som hun ikke vil sige navnet på – og hun vil også gerne beskytte Kronprinsen, fordi hun fastholder, at der ikke er sket noget.«

Men hvis Genoveva Casanova vil beskytte de implicerede, så kan hun kigge mod det danske kongehus, der ifølge Anna Thygesen nu endelig ser ud til at vinde på at have holdt lav profil i sagen.

Portræt af erhvervskvinden Anna Thygesen.

Så kommunikationseksperten vurderer, at den mexicanske model formentlig har indset, at hun også selv bør lade være med at puste mere til ilden ved at give opmærksomhed og nyt indhold til sagen.

For en decideret retssag ville uden tvivl føre til stor medieinteresse og på den måde fortsætte skriverierne om Genoveva Casanova og kronprins Frederiks møde i Madrid tilbage i midten af oktober.

»Så måske har hun også forstået, at et søgsmål kun vil gøre tingene værre. Jeg tror, de bare har lukket ned for den her,« forklarer Anna Thygesen.

Vurdering: Kongehuset har ikke taget kontakt

Anna Thygesen vurderer desuden ikke, at det er Kongehuset selv, der skulle have bedt Genoveva Casanova om at droppe sagsanlægget.

»Kongehuset skal jo risikovurdere hver gang, for hvis de selv tager fat i hende, så kan hun jo eksempelvis sige, at hun er blevet kontaktet af dem. Så al dialog må have været på hendes opfordring, går jeg ud fra,« lyder det fra kommunikationseksperten.

Genoveva Casanova har valgt at forlade Madrid efter at billederne kom ud.

B.T. har desuden uden held forsøgt at få en kommentar fra Luis Pliego, der er chefredaktør på Lecturas.

Luis Pliego har dog vedkendt sig, at han har modtaget skrivelsen fra Genoveva Casanovas advokat, hvorfra tidsfristen begyndte at løbe.

Det forklarede han i det spanske morgenprogram 'Espejo Público', hvor han fastholdt, at hans medie havde handlet indenfor skiven og derfor intet havde at berigtige.

»Genoveva har sendt mig en meddelelse i dag, hvor hun beder mig rette op på noget, vi ikke har sagt. I magasinet står der ikke, at de har et romantisk forhold. Det der står er, at de tilbragte natten sammen, for det beviser billederne,« lød det forinden fristens udløb fra chefredaktøren.

Nu kan han så formodentligt varme sig ved, at han slap med skrækken om at blive sagsøgt over historien.

