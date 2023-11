Kronprins Frederik har givet sit første kvæk efter flere ugers tavshed.

Og ifølge kommunikationsekspert Anna Thygesen begynder det nu for første gang at lysne for den omtalte danske kronprins, efter billederne af ham og veninden Genoveva Casanova gik verden rundt.

»Kronprins Frederik kører kommunikationen fuldstændig efter bogen. Så i forhold til hvor alvorlig en krise, de står i, så går det godt for ham,« forklarer Anna Thygesen til B.T.

Mandag svarede Kronprins Frederik blot »det har jeg ikke« til B.T.s spørgsmål om, hvorvidt han havde en kommentar til de mange skriverier, der har været i særligt spanske medier, efter det blev offentliggjort, at han og den mexicanske model og filantrop Genoveva Casanova gik tur sammen, spiste på restaurant og angiveligt overnattede sammen i Madrid tilbage i midten af oktober.



»Nu har Kronprinsen fået overstået den første henvendelse, som han fik lige i hovedet fra et medie, så bliver det også nemmere for ham fra nu af,« forklarer Anna Thygesen.

Billederne af kronprins Frederik og den mexicanske model Genoveva Casanovas møde i Madrid er gået verden rundt, men er samtidig blevet kritiseret for at være en storm i et glas vand.

For kronprins Frederik ville ikke kunnet fortsætte med at flygte fra sagen, forklarer hun.

Til mandagens EU-klimakonference i Aalborg fik han så selv personligt afvist at kommentere historien om ham og Genoveva Casanova.

Dermed er kongehuset ifølge Anna Thygesen godt på vej til at lykkes med at få lukket ned for sagen – og de medfølgende spekulationer om, hvad der er foregået mellem kronprins Frederik og Genoveva Casanova.

»Det primære at sørge for i sådan nogle sager her er: Luk ned, luk ned, luk ned,« forklarer Anna Thygesen.

»Kongehuset skal nu håbe, der ikke dukker mere op«

Kongehuset selv har indtil videre fra officiel side kun valgt at afvise at kommentere sagen med henvisning til, at man ikke udtaler sig »om rygter og insinuationer«.

Og ifølge Anna Thygesen har stilheden fra det danske kongehus været en bevidst strategi, der nu ser ud til at betale sig.

»Når man laver strategisk kommunikation, så skal man hele tiden vurdere, hvad man er oppe imod. For kongehuset er der to parametre: Medierne og folkestemningen,« forklarer kommunikationseksperten.

I den aktuelle situation er det dog kun medierne, der er modstanderne, tilføjer hun.

Kronprins Frederik ignorerede pressen, men så ellers ud til at være i fint humør til mandagens klimakonference i Aalborg. Her ses kronprinsen til indvielse af Aalborg Portlands pilotanlæg til CO2-fangst. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

For kronprinsen har generelt så stor opbakning i den danske befolkning, at mange danskere bakker op om, at medierne bør lade kronprins Frederiks privatliv – såsom hvem han overnatter hos – forblive privat.

»Sådan er det, når man har 80 procent af befolkningen, der bakker én op. Det er alt den goodwill, som kongehuset har sparet op, som man kan tære på nu. Man fik jo en masse goodwill til prins Christians fødselsdag, hvor folk var helt blæst væk over kongefamilien, og det kan man nyde godt af nu, når der kommer badwill.«

Samtidig vurderer Anna Thygesen, at de forholdsvis få medier, der forfølger historien, heller ikke vil fortsætte uden noget nyt at gribe fat i.

Derfor vurderer hun, at kongehuset ser ud til at lykkes med at signalere, at alt er i skønneste orden og dermed endelig dræbe historien om kronprins Frederik og hans mexicanske veninde.

»Hvis ikke der sker mere, så dør den her sag. Så kongehuset skal håbe, at der ikke dukker mere op om det famøse besøg i Madrid,« slutter kommunikationseksperten.

