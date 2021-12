»Det er rystende læsning.«

Sådan man kan beskrive de gennemgående reaktioner fra Venstre og Dansk Folkeparti. Og med god grund.

Meget snart starter nemlig et større oprydningsarbejde i Aalborg Kommune, efter det torsdag blev konkluderet i en advokatundersøgelse, at kommunen i mindst ti år har brudt loven, hvad angår udbygningsaftaler.

Det har fået en række partier i kommunen til at se rødt.

Byrådet i Aalborg Kommune præsenterer konklusionen i advokatundersøgelsen. Foto: Sebastian Døssing Vis mere Byrådet i Aalborg Kommune præsenterer konklusionen i advokatundersøgelsen. Foto: Sebastian Døssing

»Desværre kommer det ikke voldsomt bag på os. Vi havde en klar formodning om, at der var noget at komme efter. Derfor er det stadig rystende, at to tredjedele ikke har holdt sig til loven,« siger Kristoffer Hjorth Storm (DF) til B.T. Han tilføjer:

»Det vidner om, at vi har haft en direktion, der har set stort på lovgivningen for forvaltningens skyld. Det er jo fuldkommen grotesk.«

Hele skandalen bunder i udbygningsaftaler, som Aalborg Kommune de sidste ti år har indgået med en række entreprenører i byen.

Ifølge lovgivningen er den en aftale mellem bygherre og kommune - men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur.

Som B.T. før har beskrevet, har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for.

Men flere er stået frem med beretninger om, at opfordringer kom fra kommunens side, hvorfor en række entreprenører har følt sig presset af kommunen til at betale store millionbeløb.

Derfor det store oprydningsarbejde. To medarbejdere er sendt hjem, mens deres roller undersøges. Desuden skal flere udbygningsaftaler gennemgås til bunds.

»Vi er tilfreds med, at de to ledende medarbejdere sendes, så vi kan få belyst deres rolle i sagen,« siger Kristoffer Hjorth Storm.

Venstre stempler i:

»Det er enormt trist. Virkelig trist. Jeg havde en forestilling om, hvordan det kunne være, men det her havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig,« siger Jan Nymark Thaysen (V).

»Vi havde en begrundet mistanke, og det er sjældent, der er røg uden ild. Men jeg troede, det drejede sig om et par enkelte sager, hvor nogle kunne føle sig presset. Men at alle sager er kritisable, det kommer bag på mig.«

Ligesom Dansk Folkeparti er Venstre tilfreds med, at der nu iværksættes en undersøgelse af to ledende medarbejdere. Et arbejde, der begynder mandag.

Borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen (S), har ligeledes kaldt sagen rystende og gav torsdag en undskyldning.

