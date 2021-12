Rederiet Royal Arctic Line fyrer 100 medarbejder i Aalborg næste år.

Det skriver Nordjyske.dk.

Masseafskedigelserne kommer, fordi det grønlandske rederi forlader Aalborg Havn i 2022.

Fyringerne vil falde blandt medarbejderne på terminalen, i pakhuset og på værkstedet.

»Det er altid beklageligt, når større forandringer rammer vores medarbejdere. Vi har valgt at informere om de påtænkte handlinger så tidligt som muligt. Dette i respekt for den usikkerhed som basishavnsaftalens udløb naturligt vil medføre,« siger administrerende direktør i Royal Arctic Line, Verner Hammeken, i en pressemeddelelse.

Direktører forklarer, at virksomheden ønsker at give medarbejderne de bedste betingelser forud for de kommende forhandlinger om aftrædelser, og derfor kommer meddelelsen om fyringerne allerede nu.

Royal Arctic Line fragter gods til Grønland.

Planen er, at al gods mellem Danmark og Grønland i fremtiden skal gå via Danmarks største containerterminal i Aarhus.