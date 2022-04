»Det kommer kun til at koste skatteborgere flere penge.«

Sådan lyder det fra Venstres formand i Odense, Christoffer Lilleholt, efter at han har set byrådets storstilede flytteplan for forvaltningerne igennem.

Han ryster på hovedet over, at op mod 800 kommunale medarbejdere – efter planen, der blev fremlagt tirsdag – skal rykkes rundt i forbindelse med oprettelsen af de to nye forvaltninger for henholdsvis klima og sundhed i Odense Kommune.

»Man kunne sagtens have lavet den grønne omstilling i by- og kulturforvaltningen,« siger Christoffer Lilleholt, der som den eneste står uden for byrådets konstituering og dermed også uden for aftalen om de to nye forvaltninger.

»Det her handler om antallet af rådmandsposter og ikke om opgaven. Havde det handlet om opgaven, så havde vi skabt nogle stærkere og bedre forvaltninger i stedet for at skabe nye bureaukratiske forvaltninger,« tilføjer Venstremanden, som er beskæftigelses- og socialrådmand i kommunen og derfor skal aflevere kommunens alkoholbehandling til det nye sundhedsforvaltning, der får cirka 700 medarbejdere under sig.

Og ja, der er noget om det.

»En ny forvaltning er ikke gratis«, erkendte Susanne Crawley (R) på tirsdagens pressemøde, hvor hun ellers hyldede især den nye sundhedsforvaltning.

Hun var den oprindelige idékvinde bag sundhedsforvaltningen og talte modsat sin Venstre-kollega for de mange plusser, som den nye forvaltning ifølge hende vil give, når kommunerne de kommende år mødes af et større pres på sundheden iform af blandt andet flere ældre.

Det var næsten alle partier undtagen Venstre og Endhedslisen, der tirsdag deltog i pressemødet, hvor den planerne for de nye forvatlinger blev præsenteret. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere Det var næsten alle partier undtagen Venstre og Endhedslisen, der tirsdag deltog i pressemødet, hvor den planerne for de nye forvatlinger blev præsenteret. Foto: Jeppe Kanstrup

De Konservative, der noget overraskende endte med at støtte op om Peter Rahbæk Juel (S) som borgmester på valgnatten - og dermed fik to rådmandsposter - kunne heller ikke støtte op om Venstres kritik:

»Det koster fem millioner at etablere sundhedsforvaltningen, men jeg mener, at det er utroligt lidt set i forhold til det budget på 1,3 milliarder, som den skal administrere,« siger den nye rådmand for sundhedsudvalget, Tommy Hummelmose (K).

»Jeg tror faktisk, at det er en meget billigere måde at gøre det på, for hvis vi ikke gør noget, så har vi ikke nogen løsning på den sundhedsudfordring, som vi står over for.«

Ikke nok med, at han kalder oprettelsen af de to nye forvaltninger for 'historisk', så mener Tommy Hummelmose også, at andre kommuner vil komme til at kigge mod Odense og den nye forvaltningsmodel i fremtiden.

Tilbage står op mod 800 ansatte i Odense Kommune, som nu skal have ny chef og flyttes til de to nye forvaltninger.

700 af dem får nu Tommy Hummelmose som politisk overhoved.

De kommer fra kommunens ældre-, handicap-, børne- og socialområder.

75 bliver rykket til klima- og miljøforvaltningen fra by- og kulturforvaltningen og får Tim Vermund (S) som rådmand.

En mærkbar forandring, der kommer i slipstrømmen af flere historier om mistrivsel og dårlige arbejdsforhold på slottet, hvor by- og kulturforvaltningen sidder i dag.

Problemer, der har fået de administrative medarbejdere til at efterspørge arbejdsro.

»Det er meget naturligt at savne ro, men det tror jeg ikke, man kan love nogen, for vi skal have skabt nogle forandringer,« siger Tim Vermund (S), der skal være rådmand for nogle af de hårdest ramte medarbejdere, der kommer fra by- og kulturforvaltningen.

»Men til gengæld vil jeg gerne love, at vi får givet medarbejderne indflydelse på deres eget arbejdsliv og de opgaver, som de har,« tilføjer han.

Tim Vermund forklarer, at arbejdet i forvaltningen de sidste måneder bedst kan beskrives som en slags startup-forvaltning, hvor der blandt andet er blevet arbejdet med arbejdsgange, indfangning af CO₂ og fordeling af arbejdsområder, som altså nu ligger klar.

Nu er der en høringsfase indtil 16. maj, hvor medarbejderne blandt andet kan komme med bemærkninger til politikernes plan for organiseringen af de to nye forvaltninger. En plan de dog allerede kritiserede tilbage i december måned.