»Jeg vil simpelthen ikke støtte den slags humbug.«

Sådan lyder ordene kort og kontant fra Venstres spidskandidat Christoffer Lilleholt, efter samtlige partier til dette års kommunalvalg indgik en aftale uden om Venstre.

En aftale, som Lilleholt altså på ingen måde kan stå inde for.

»Vi kan slet ikke se os selv i det samarbejde, som partierne i morges har indgået med hinanden. Man opretter to nye forvaltninger og bringer meget mere administration ind i billedet. Vi vil det modsatte. Hvorfor bruge flere penge på administration, når det kunne gå til flere varme hænder?,« siger en tydeligt mærket Christoffer Lilleholt altså til B.T. onsdag.

Efter de sidste stemmer var talt op natten til onsdag, var Venstre med Christoffer Lilleholt i spidsen ellers klar til at få stablet et borgerligt flertal på benene. For ambitionen var uden tvivl, at den næste borgmester i Odense skulle være borgerlig.

Men sådan blev det ikke.

I stedet valgte Det Konservative Folkeparti at støtte Socialdemokratiets Peter Rahbæk Juel som borgmester, og i bytte har partiet så fået to rådmandsposter, hvor den ene er nyoprettet.

»Det her er noget, som kommer på bordet midt om natten, og det er slet ikke noget, som er blevet undersøgt på forhånd. Der ligger ingen faglige vurderinger til grund for at oprette to nye forvaltninger, og jeg vil simpelthen ikke støtte den slags humbug,« siger Christoffer Lilleholt.

Peter Rahbæk Juel beholder borgmesterposten i Odense og er klar med en opfordring til Venstre om at melde sig ind i samrabejdet.

Venstres spidskandidat har som følge af aftalen måtte afgive sin post som By- og Kulturrådmand, og kan nu se frem til fire år som rådmand for beskæftigelses- og socialområdet i stedet.

Og han forstår godt, hvis vælgerne føler sig skuffede over, at et borgerligt parti har valgt at pege på en rød borgmester.

»Jeg er ikke sur eller rasende på De Konservative, og jeg mener stadig, at vi har et godt samarbejde. Men jeg kan sagtens forstå, at man som vælger stiller sig undrende over, at De Konservative har valgt at støtte Socialdemokratiet på den her måde,« siger Christoffer Lilleholt og tilføjer:

»Vi ville ikke kunne se hverken os selv eller vælgerne i øjnene, hvis vi gik ud og pegede på en socialdemokratisk borgmester.«

Om de to rådmandsposter så rent faktisk er blevet hevet op ad hatten af Peter Rahbæk Juel midt om natten i et forsøg på at holde på magten ligger endnu hen i det uvisse.

Susanne Crawley fra Radikale Venstre fortæller dog til B.T., de to nye rådmandsposter opstod ud fra nattens forhandlinger.

Borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel siger derimod, at man over det seneste tid har talt om at se på organiseringen i kommunen, og at der nu ved valget opstod et afsæt til at foretage nogle ændringer. Og den mulighed valgte Socialdemokratiet altså at gribe.

»Vi har erkendt, at vi skal have kigget på vores organisering i kommunen, men tanken er opstået i et godt sammenspil med mange partier,« siger Peter Rahbæk Juel om den nye konstituering.

Tilbage står nu kun venstre uden for aftalen, der altså blev indgået tidligt onsdag morgen.