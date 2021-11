Næstformand for Venstre i Odense, Brian Lauridsen, er rystet over en ny konstitueringsaftale, som Venstre står udenfor som det eneste parti.

Ifølge politikeren kom det bag på ham, at der på valgnatten ikke tegnede sig en reel mulighed for et borgerligt samarbejde. I stedet blev der landet en bred aftale mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Konservative og Nye Borgerlige, der garanterede Peter Rahbæk Juel fire år mere på borgmesterkontoret.

Det var langtfra en situation, som Venstre havde set komme.

»Vi føler os lidt ført bag lyset af de konservative, det må jeg indrømme,« siger Brian Lauridsen.

Han er sikker på, at Det Konservative Folkeparti allerede forud for valget havde været i forhandlinger med borgmesteren. Ganske enkelt fordi et nyt forslag om at oprette to nye forvaltninger og dertilhørende rådmænd for ham virkede påfaldende gennemarbejdet.

»Jeg er stadigvæk helt rystet over, at man kan oprette to rådmandsposter med direktør, stab og det hele alene for at tilfredsstille to mennesker. Vi har lige været igennem et budget, hvor vi har sparet over det hele. Det er virkelig rystende, at man overhovedet kan finde på det,« siger Brian Lauridsen.

Fremover kommer der altså to nye forvaltninger – en klimaforvaltning og en sundhedsforvaltning – ud over de fem eksisterende i Odense Kommune. Det kan man mest af alt betragte som en studehandel, mener Brian Lauridsen.

»Peter (Rahbæk Juel, red.) manglede to rådmandsposter for at få kabalen til at gå op. Han oprettede to for at købe sig til flertallet,« siger han og fortsætter:

»Han har tilsyneladende lovet en rådmandspost væk internt i sit eget bagland. Den anden skulle han bruge til Susanne Crawley. De to ekstra rådmandsposter løste problemet, for så var der stadig poster nok til, at de konservative kan få to for at gå med borgmesteren.«

Inden valget var Venstres borgmesterkandidat, Christoffer Lilleholt, by- og kulturrådmand. Den eftertragtede post går efter valget til Søren Windell (K), og i stedet regner Venstre med at overtage beskæftigelses- og socialrådmandskabet.

Ifølge Søren Windell blev der lagt store anstrengelser i at sikre en blå borgmester.

»Vi har gjort alt, hvad der er i vores magt for at få Peter ud af borgmesterkontoret, men det lykkedes ikke,« sagde han tidligt onsdag morgen efter en lang nat med det, borgmesteren beskrev som 'usædvanlige forhandlinger'.

Den konkrete kritik fra Venstre vil han dog ikke forholde sig til, da B.T. prøver at fange ham foran redaktionen.

»Det der har jeg slet ingen kommentarer til,« siger Søren Windell og haster videre.