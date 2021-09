Klima er vigtigt for aarhusianerne. Faktisk mener hele 28 procent, at det er en af de vigtigste dagsordener, lokalpolitikerne bør tage sig af.

Og nu vil Enhedslisten oprette et klima-borgerting i Aarhus. Det skriver de i en pressemeddelelse.

“Vi vil på denne måde løse den udfordring, der er i at sikre det størst mulige engagement fra aarhusianerne i den grønne omstilling. Vi skal simpelthen øge ejerskabet til den grønne udfordring ved at inddrage borgerne i at finde gode løsninger på klimakrisen,” siger Viggo Jonasen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus og formand for Teknisk Udvalg.

Kultur og Borgerservice vurderer, at forslaget vil være en klar styrkelse af indsatsen i Aarhus og dermed også af klimamålsætningen og klimahandlingsplanen.

Ville du være en del af et klima-borgerting?

“Under Aarhus Omstiller planlægges der mindre tematiske borgersamlinger. Men ikke et egentligt klima-borgerintg, som er en lidt anden størrelse og med et mere afgrænset fokus. Det vil derfor kunne have en væsentlig større gennemslagskraft,” slår Kultur og Borgerservice fast.

Aarhus Omstiller er en del af Aarhus Kommunes klimplan 2021-2024, som fastlægger, hvad kommunen vil gøre for at leve op til kimastrategien, som er en strategi om, at Aarhus skal være et CO2-neutralt samfund i 2030.

Velkommen til B.T. i Aarhus

I Aarhus Omstiller er der blandt andet fokus på borgerinddragelse og samskabelse.

Og det er også borgerne, der i et klima-borgerting skal vurdere klimastrategien og klimahandlingsplanen.

“Medlemmerne af klima-borgertinget skal give kvalificerede input og anbefalinger, som dermed vil komme fra en repræsentativ del af den aarhusianske befolkning. Der er brug for, at vi på denne måde aktivt inddrager aarhusianerne i klimapolitikken,” siger Lone Norlander, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd.