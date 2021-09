Hvad kommer til at afgøre, hvor du sætter dit kryds til kommunalvalget i maj?

Hvis du svarer klima- og sundhedspolitik, så er du ikke alene.

Det er nemlig de to vigtigste valgemner ifølge aarhusianerne. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Constructive Institute.

Det skriver Lokalavisen Aarhus.

På førstepladsen over emner, vægter aarhusianerne det lokale sundhedsvæsen. Hele 41 procent svarer nemlig, at sygehuse og sundhedsvæsen er et af de vigtigste emner, lokalpolitikerne skal tage sig af.

Herefter følger miljø- og klimapolitik med 28 procent og ældreområdet med 23 procent.

Skattepolitik, forebyggelse og det at tiltrække og fastholde indbyggere i kommunen ligger til gengæld i den anden ende, som de emner, aarhusianerne er mest ligeglade med.

Undersøgelsen er lavet blandt et repræsentativt udsnit af borgere i Aarhus Kommune, som har fået spørgsmålet, hvilke tre emner, de helst ser, lokalpolitikerne tage sig af.

Kommunal- og regionsrådsvalget er tirsdag 16. november. Allerede fra 23. oktober kan du dog forvente at se valgkampen løbe af stablen, der må lokalpolitikerne nemlig hænge valgplakater op.