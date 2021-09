Bevæger du dig ud på Aarhus Ø, er det lidt som at træde ind i en anden verden. Bag dig ligger de gamle bygninger og brostenene på vejene. Foran dig en ny skyline, der leder tankerne til storbyer i udlandet.

Og det er tilsyneladende noget, Aarhusianerne er vilde med.

I hvert fald bliver de store, luksuriøse lejligheder revet væk. Og det er inden, lejlighederne overhovedet står færdige, vel at mærke.

Ved Danbolig Aarhus City, oplever de, at det er en ny tendens.

»Vi identificerer os mere med den bolig, vi har, og er villige til at bruge flere penge på den,« siger Kasper Holme, salgschef og medindehaver ved Danbolig Aarhus City, der står for salget af Nicolinehus på Aarhus Ø.

Nicolinehus er nemlig et af de store byggerier, der lige nu skyder op i bydelen. Af de 175 ejerlejligheder, er der kun 24 tilbage – og heraf kun en enkelt med den store tagterrasse.

Den kan du få for 18 millioner kroner. Og du skal ikke forvente noget afslag. Der er nemlig ikke givet et eneste afslag i de solgte lejligheder.

De store lejligheder ligger med tagterrasser på cirka 100 kvadratmeter. Her koster den billigste lejlighed omkring 8 millioner kroner og er på cirka 125 km².

Også Steffen Høj, ejendomsmægler ved Nybolig Bruuns Bro, som står for salget af Kampanilen på Aarhus Ø, har også oplevet den store interesse.

»De første køber, når der kun er tegninger. Altså, der er ikke engang gravet et hul i jorden. Men de gør også en god handel,« fortæller han.

Det kan nemlig godt betale sig at købe boligen, før den første mursten er lagt.

Steffen Høj forklarer, at priserne er steget på markedet bare på den tid, byggeriet har været i gang.

Det vil altså sige, at boligerne er mere værd, end da de blev købt, allerede når ejerne sætter nøglen i døren første gang.

Det kræver dog også noget, at være den, der står med de nøgler. Begge ejendomsmæglere fortæller, at priserne på de større lejligheder ligger fra lige under 10 millioner op til 20 millioner kroner.

Kun omkring halvdelen af de store lejligheder er tilbage i Kampanilen, som allerede er kendt for det store tårn med uret. Bygningen står klar til indflytning omkring sommeren 2022.

Derfor er det også typisk midaldrende par, de har solgt de store luksuslejligheder til. Det er både karrieresegmentet eller nogen, der har tjent penge på deres tidligere ejendom.

Og det er ifølge Steffen Høj, fordi den nye bydel åbner op for et nyt kundesegment til lejligheder.

»Du får komforten, det nye, udelivet – og så er der tænkt på fremtiden med elevator. Det er noget, de ældre lejligheder ikke kan tilbyde,« siger han.

Han ser derfor også, at der er sket et generationsskifte, hvor en ældre generation nu flytter tilbage til byen.

»De vil gerne opleve deres anden ungdom. De har måske boet i Aarhus som unge, er flyttet til provinsen med børnene, som nu er blevet store. Så skal de tilbage til byen og have det sjovt,« siger han.