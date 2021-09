Koncerter, dans, masser øl og god stemning. Det var, hvad Danmarks Største Fredagsbar bød på.

I hvert fald hvis man ser på de mange billeder, som B.T. Aarhus fik fanget i aftenens løb. Se med her – måske kan du spotte dig selv?

Danmarks Største Fredagsbar, et samarbejde mellem Studenterrådet og Aarhus Universitets-Sport, lukkede fredag 12.000 studerende ind på pladsen ved Universitetsparken.

Her var der fra morgen til aften fuldt program med aktiviteter og koncerter.

Ifølge Mathias Folke Madsen, projektleder for Danmarks Største Fredagsbar, gik det hele over al forventning.

»Det var altid masser publikum til alle koncerterne. Folk var virkelig klar på at feste og hygge,« siger han.

Hans Philip, Joyce, Emil Lange og Skinz var nogle af de artister, der optrådte i løbet af fredag aften.

Selvom der ikke var fuld sol og 22 grader, stoppede det ikke de mange festglade studerende.

»Der findes ingen fredagsbar uden regn,« lyder det fra projektlederen Mathias Folke Madsen. Han oplevede, at folk var ligeglade med at blive våde. Alle var i godt humør.

Der var fadøl og drinks på menuen, men allerede klokken 16 løb de tør for Red Bull. Faktisk blev der udsolgt i flere af barerne.

Det var tydeligt at mærke, at vi altså nu er ved at være på den anden side af coronapandemien.

»Det var faktisk helt uvirkeligt, og jeg fik en klump i halsen, fordi vi har kunnet genskabe den glæde og stemning, som rigtig mange har savnet,« fortæller Mathias Folke Madsen.

Der blev danset og skrålet med hele aftenen, og med 12.000 gæster skabte det også kø om eftermiddagen, da folk ville ind på pladsen.

Projektlederen fortæller, at der pludselig var så stort tryk på barerne, at de ikke havde nok personer til at scanne folk i indgangene.

»Men vagterne fortalte, at der stadig var god stemning i køen,« siger Mathias Folke Madsen.

I alt er der omkring 450 frivillige, der står bag Danmarks Største Fredagsbar. Og heldigvis kørte det meste som smurt hele dagen, og folk opførte sig ordentligt.

»Vi glæder os allerede til næste år. Det gik helt forrygende denne gang, men vi forventer også, at det kan blive endnu bedre,« lyder det fra en glad Mathias Folke Madsen.

Alle, der står bag fredagsbaren, var chokerede og overvældede over, hvor mange, der var mødt op. Alt i alt gik aftenen lige nøjagtig, som den skulle.