Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået en aftale, der giver kommunerne en række værktøjer til at gøre byen grønnere.

Heri indgår blandt andet, at kommunerne kan indføre såkaldte nul-emissionszoner i dele af byen. Det betyder, at der i de områder som udgangspunkt ikke må køre biler på benzin eller diesel.

Men det er signalværdi, mener rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V).

»Jeg tror ikke, det kommer til at have nogen effekt. Jeg vil gerne have flere til at vælge en elbil, men jeg tror ikke det sker ved, at gaderne i Aarhus bliver forbeholdt de få, der har den mulighed,« siger han.

Det er kommunerne, der vælger, om de vil gøre brug af nul-emissionszonerne og i så fald, hvor det skal ligge.

Men Bünyamin Simsek mener, det er Folketinget selv, der skal på banen.

»Vi kommer ikke til at iværksætte noget lokalt på baggrund af det her grundlag,« siger han og fortsætter:

»Hvis man vil have flere elbiler, som er det, der reelt gør en forskel, så skal man gøre det billigere at købe en elbil og skabe bedre elinfrastruktur, så det bliver nemmere at lade sin elbil op. Det er Folketinget, der skal ændre på det,« siger han.

Det er hans kollega Viggo Jonasen (EL), der er formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, dog ikke enig med ham i.

»Selvfølgelig har det da en betydning, hvor bekvemt det er at bruge sin bil. Så det her er en rigtig tendens og en løftestang for, at det er bedre at vælge en elbil,« siger han.

Han kunne sagtens forestille sig, at gennemføre yderligere nul-emissionszoner i Aarhus.

Han erkender, at det er rigtigt, at det vil udelade nogen fra at færdes i bil i midtbyen.

»Det er fuldstændig rigtigt, at de, som kun har råd til en gammel skrammelkasse, ikke må køre ud og svine. Så må de købe sig en elcykel,« siger han.

Han understreger dog, at tiltaget ville skulle gennemføres i et langsomt tempo, så flest muligt har muligheden for at skifte til en elbil.

Begge deler dog holdningen, at det er positivt, at klima er på dagsordenen i Aarhus kommune.